Vīrieši makšķerē Narvas krastā. Pa kreisi Igaunija un Ivangorodas cietoksnis pa labi Krievijā. Foto. Scanpix/LETA

“Krievija nepiekrita kopīgai upes gultnes mērīšanai,” Igaunija šovasar bojas Narvas upē neizvietos Ieteikt







Igaunija nolēmusi izbeigt sarunas ar Krieviju par kuģošanas ceļu iezīmējošo boju izvietošanu robežupē Narvā, tādējādi šogad bojas netiks izvietotas, informēja Igaunijas Ārlietu ministrijā.

Ministrijas ģenerālsekretāra vietniece juridiskajos un konsulārajos jautājumos Kerli Veski sacīja, ka gadu Igaunija dažādos veidos ir mēģinājusi vienoties ar Krieviju boju jautājumā, taču tas nav izdevies.

“Krievija nepiekrita kopīgai upes gultnes mērīšanai, lai precizētu kuģu ceļu un tādējādi arī kontroles līniju, kā arī nesaņēmām atbildi, kam tieši viņi nepiekrīt,” klāstīja Veski.

“Šopavasar mēs iesniedzām jaunu priekšlikumu, lai vienotos par boju izvietojumu kuģošanas laikā, taču arī tas nesniedza konstruktīvu rezultātu. Tāpēc mēs nolēmām izbeigt sarunas ar Krieviju par navigācijas bojām, jo tās ir veltīgas,” atzina ministrijas pārstāve.

Igaunijas Policijas un robežsardzes departamenta ģenerāldirektora vietnieks robežu pārvaldības jautājumos Veiko Kommusārs sacīja, ka Krievijas nevēlēšanās iesaistīties konstruktīvā sadarbībā nozīmē, ka, pārvietojoties pa Narvas upi, ir jāievēro īpaša piesardzība, lai neuzmanības dēļ nešķērsotu robežu.

Viņš teica, ka Policijas un robežsardzes departaments pastiprinās kontrollīnijas uzraudzības pasākumus un drošību upē garantēt palīdzēs arī Eiropas Savienības Robežu un krasta apsardzes aģentūras “Frontex” pārstāvji.

Kommusārs paskaidroja, ka šogad Igaunija bojas upē neizvietos, jo tas radītu tikai lieku apjukumu. Viņš ieteica cilvēkiem, kuģojot pa upi, turēties pēc iespējas tuvāk Igaunijas krastiem un ņemt vērā, ka Krievija īsteno arī pasākumus globālās pozicionēšanas sistēmas GPS darbības traucēšanai.

Jau ziņots, ka pagājušā gada 23.maijā Krievijas robežsardzes dienests no Igaunijas ūdeņiem Narvas upē noņēma 25 Igaunijas robežsargu izvietotās bojas. Igaunija ar diplomātisko notu starpniecību ir vairākkārt pieprasījusi no Krievijas paskaidrojumus par šo incidentu. Kā informēja Ārlietu ministrijā, atbilde no Krievijas puses uz notām nav saņemta.

Bojas Narvas upē uz kuģošanas sezonas laiku ir tikušas izvietotas gadu desmitiem. Tās ir nepieciešamas, lai novērstu to, ka peldlīdzekļi novirzās no kuģošanas maršrutiem un neatļauti šķērso robežu.

Ierasti Igaunijas Policijas un robežsardzes departaments Narvā izvieto 50 bojas.