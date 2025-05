Igaunijas ziemeļaustrumu pilsētas Narvas muzejs pie Hermaņa pils karoga torņa izkāris pret pāri Narvas upei esošo Krievijas pilsētu Ivangorodu pavērstu lielu plakātu ar diktatoru Vladimira Putina un Ādolfa Hitlera dubultportretu.

Uz plakāta Hitlera sejas pusei pievienota Putina sejas puse un uzraksts angļu valodā “Putlers – kara noziedznieks”, vēsta laikraksts “Postimees”.

Krievijā 9.maijā atzīmē Padomju Savienības uzvaras pār nacistisko Vāciju 80.gadadienu. Jau ierasti Ivangorodā pie Narvas upes izvietoti ekrāni, kur tiek demonstrētas propagandas pārraides.

Narvas muzejs arī citus gadus pie Hermaņa pils Krievijas virzienā ir izvietojis plakātus ar nosodījumu Putinam kā kara noziedzniekam.

9.maijā svinības notiek abos Narvas krastos. Kamēr Ivangorodā tiek svinēta tā dēvētā Uzvaras diena, Narvā atzīmē Eiropas dienu.

🇪🇪 #putin is a war criminal”: a poster of Putin/Hitler was hung in #Estonia, on the border with Russia.

The Narva Museum, which is separated from the terrorist country only by a river, has been doing this since 2023 to remind of the full-scale war in #Ukraine. pic.twitter.com/FADumuR2WU

— ZMiST (@ZMiST_Ua) May 9, 2025