Krievijā pat sifiliss vairs neglābs. Uz "gaļasmašīnu" mobilizēs arī cilvēkus ar citām specifiskām kaitēm







Krievijas Aizsardzības ministrija iesniegusi grozījumu paketi “Noteikumos par militāro medicīnisko pārbaudi”. Normatīvo tiesību aktu projektu portālā publicētajā dokumentā cita starpā ierosināts būtiski palielināt militārās medicīniskās apskates akta derīguma termiņu, kas apgrūtinās atlaišanu no armijas veselības apsvērumu dēļ.

Ja dokuments tiks apstiprināts iesaukšanas kategorijā “B” (“ierobežota piemērotība”), iesaucamajiem ar primāro, sekundāro un latento sifilisu tā tiks aizstāta ar iesaukšanas kategoriju “B-4”. Tas ietver, piemēram, kaujas raķešu sistēmu aizsardzības speciālistu dienestu.

Papildus tiks izmeklēti iesaucamie ar hipertensijas pirmās stadijas kategoriju “B-3” (tādi var tikt nosūtīti, piemēram, vadīt bruņutehniku ​​un raķešu palaišanas iekārtas). Pašlaik jaunieši ar šādu diagnozi ir atbrīvoti no dienesta, ja “B” kategorijā.

Ja jauninājumi tiks pieņemti, iespēja izvairīties no militārā dienesta hipertensijas dēļ varētu tikt “efektīvi novērsta”. Šīs izmaiņas skar lielu skaitu cilvēku un liegs viņiem vienu no izplatītākajiem veidiem, kā iegūt atbrīvojumu no armijas.

“Papildus tam visam ir papildu riski, kas saistīti ar iesaucamo veselības pasliktināšanos militārā dienesta apstākļos,” intervijā Dožd uzsvēra advokāts.

Aizsardzības ministrijas priekšlikumos runāts arī par medicīniskās apskates nosacījumu pastiprināšanu iesauktajiem ar subklīnisku hipotireozi, psoriāzi, nātreni un ekzēmu.

Arī mobilizētajiem un līgumkaravīriem “ar vidēji izteiktām, īslaicīgām endogēnām psihozēm, kā arī smagām neirotiskām problēmām, kas saistītas ar stresu un somatoformiem traucējumiem un garastāvokļa traucējumiem būs grūtāk tikt ārā no Krievijas armijas. Šādi cīnītāji saņems kategoriju “B”, nevis “D”, un paliks karaspēkā.

Turklāt medkomisijas slēdzieni tagad kļūs “īpaši” karastāvokļa un mobilizācijas laikā, kas vēl nav atcelti. Šajā periodā izdotie slēdzieni būs spēkā vēl gadu no noteikto termiņu beigām (šobrīd to derīguma termiņš ir viens gads no apstiprināšanas dienas).

Tiks pievienoti arī kritēriji, lai novērtētu slimības un ievainojumus, kas gūti dienesta laikā brīvprātīgo vienībās, tostarp radioaktīvo vielu iedarbības vai no dzīvnieku kodumiem.

Krievijas Aizsardzības ministrija jau pirms vairāk nekā gada mēģināja grozīt “Militārās medicīniskās pārbaudes noteikumus”, lai “pilnveidotu to pilsoņu medicīniskās apskates organizāciju”, kuru saslimšanas neietekmē dienesta spēju.