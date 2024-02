Krievijas noliktavās glabājas pietiekami daudz bruņutehnikas, lai vēl vairākus gadus aizstātu Ukrainas karā zaudētos tankus, uzskata starptautiskie eksperti.

Kopš militārā iebrukuma Ukrainā Krievija ir zaudējusi vairāk nekā 3000 tanku. Tomēr tās noliktavās uzglabāts pietiekami daudz zemākas kvalitātes bruņumašīnu, lai vairāku vairāku gadu laikā nomainīt iznīcinātos transportlīdzekļus, par to raksta izdevums Deutsche Welle.

Šādi secinājumi ietverti Starptautiskā Stratēģisko pētījumu institūta (IISS) ziņojumā, kas publicēts otrdien, 13.februārī.

Arī Ukraina cieta lielus bruņutehn8ikas zaudējumus pēc Krievijas iebrukuma 2022.gada februārī, taču Rietumu ieroču piegādes ļāva tai papildināt savus krājumus ar labāku militāro aprīkojumu, teikts ziņojumā.

War in Ukraine 🇺🇦 🇷🇺 Because of high armour losses Russians introduce on the battlefield old Soviet Era tanks (60’s) -> T-62M and T-62MV with installed anti-drone canopies and bulldozer blades or mine ploughs. #Ukraina #Russia #UkraineWar pic.twitter.com/vMswdBeUjv

— Skënderbeü_ (@AncientAlien01) February 11, 2024