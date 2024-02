Krievija jau gandrīz divus gadus turpina okupāciju Ukrainā. Un ir gadījumi, kad tēvs un dēls atrodas dažādās šī kara pusēs. 19 gadus vecais Ukrainas armijas karavīrs, komandieris Oleksandrs atklājis sabiedrībai kādu sāpīgu stāstu – viņš šajā Krievijas uzsāktajā karā pret viņa tēvzemi Ukrainu cīnās pret savu tēvu, kurš ir kritis krievu propagandas varā un ir tanka vadītājs Krievijas armijā.

⚡️The 19-year-old commander of the 🇺🇦Ukrainian IFV "Bradley" Oleksandr reports that he is fighting against his own father, who is a tank driver in the 🇷🇺Russian army. pic.twitter.com/KaaHvKkC5W

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) February 7, 2024