Krievijas armija apšaudījusi Hersonu; britu izlūki ziņo par Ukrainas armijas ievērojamu progresu frontē

Krievijas armija sestdien apšaudījusi Hersonas pilsētu, ievainojot divus cilvēkus, paziņoja Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins.

“Krievijas armija apšaudīja Hersonas Korabeļnijas rajonu. Krievijas artilērijas trieciena rezultātā tika ievainoti divi vīrieši 52 un 25 gadu vecumā. Viņi ir brīvprātīgie, kuri palīdzēja plūdos cietušajiem cilvēkiem,” savā “Telegram” kanālā pavēstīja Prokudins.

Brīvprātīgie ar laivām, kas plānoja iesaistīties glābšanas operācijā, tiek aicināti atturēties no došanās uz Hersonu pastāvīgās Krievijas apšaudes un drošības situācijas pasliktināšanās dēļ.

Krievijas okupanti apšaudīja Hersonu arī iepriekšējās dienas, kad tika aktīvi evakuēti cilvēki pēc Kahovkas HES uzspridzināšanas.

Ceturtdien krievu apšaudēs Hersonā tika ievainoti deviņi cilvēki.

Tiek ziņots, ka pēdējo divu dienu laikā vairākos Ukrainas austrumu un dienvidu sektoros ir notikušas nozīmīgas Ukrainas operācijas, ukraiņu spēkiem dažviet gūstot būtiskus panākumus, teikts Lielbritānijas militārā izlūkdienesta jaunākajā ziņojumā.

Citos rajonos Ukrainas progress ir bijis lēnāks, pavēstīja analītiķi.

Tajā pašā laikā britu izlūkdienests norādīja, ka Krievijas okupantu rīcība bijusi dažāda. Dažas vienības veic manevru aizsardzības operācijas, bet citas haotiski pamet savas pozīcijas. Okupanti arī cieš lielus zaudējumus, atkāpjoties cauri saviem mīnu laukiem.

Turklāt analītiķi norāda, ka Krievijas gaisa spēki ir bijuši neparasti aktīvi virs Ukrainas dienvidiem, kur gaisa telpa tiem ir drošāka nekā citās valsts daļās. “Tomēr joprojām nav skaidrs, vai taktiskie gaisa triecieni bija efektīvi,” paziņoja analītiķi.

The spokesman for the Eastern Group of Forces of the AFU, Serhiy Cherevaty, said that the Ukrainian military in the Bakhmut direction advanced up to 1,400 meters in some areas during the day.

Ukraine has started rescuing people that were stuck on the Russian-occupied side of the Dnipro river.

They were not just saved from the flood, but also from 15 months of Russian occupation.

Via @Gerashchenko_en

