Pēc Kahovkas HES uzspridzināšanas sestdienas rītā ūdens līmenis Hersonas apgabalā samazinās

Ūdens līmenis Hersonas apgabalā sestdienas rītā samazinājies par 31 centimetru, taču reģionā gaidāmas lietavas, kas palēninās ūdens aizplūšanu, sestdien paziņoja Hersonas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleksandrs Prokudins.

Viņš pavēstīja, ka vidējais ūdens līmenis Hersonas apgabalā pašlaik ir 4,72 metri.

Pēc viņa teiktā, tuvākajās dienās reģionā gaidāmi nokrišņi, kas savukārt palēninās ūdens līmeņa samazināšanos.

Dņepras labajā krastā ir applūdušas 35 apdzīvotas vietas un zem ūdens atrodas 3763 mājas.

Piektdien 248 cilvēkus izdevās evakuēt uz drošām vietām, bet kopumā izglābti 2588 cilvēki.

Tikmēr valsts uzņēmums “Ukrhidroenergo” ziņo, ka Kahovkas ūdenskrātuve jau ir zaudējusi vairāk nekā trešdaļu ūdens, kas tajā bija uzkrāts pavasara laikā.

Ūdens līmenis Kahovkas ūdenskrātuvē pēdējo 24 stundu laikā ir pazeminājies vēl par 1,2 metriem un turpina kristies, paziņoja “Ukrhidroenergo”.

“Hidroelektrostacijas strādā ar samazinātu jaudu, lai mazinātu sekas, ko radījusi Kahovkas hidroelektrostacijas uzspridzināšana. HES turpina uzkrāt ūdeni Dņepras augšteces ūdenskrātuvēs,” pavēstīja “Ukrhidroenergo”.

Uzņēmums norādīja, ka pēc tam, kad būs sasniegts kritiskais ūdens līmenis un evakuēti iedzīvotāji, gaidāms nākamais grūtākais posms – katastrofas seku likvidēšana.

