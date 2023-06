Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju pl. 10:28.

Krievijas karaspēks naktī uz sestdienu uzbruka Odesas apgabalam ar trieciendroniem, kas visi tika iznīcināti, tomēr uzbrukumā ir nogalināti trīs civiliedzīvotāji un vismaz 26 cilvēki tika ievainoti, ziņoja Ukrainas operatīvā pavēlniecība “Dienvidi”.

Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki iznīcināja visus trieciendronus “Shahed-131/136”, kas bija raidīti uz Odesas apgabalu.

Tomēr gaisa kaujas rezultātā viena drona atlūzas nokļuva daudzstāvu nama dzīvoklī, izraisot ugunsgrēku 50 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēks tika operatīvi likvidēts, bet trīs civiliedzīvotāji ir gājuši bojā.

Sprādziena vilnis nodarīja postījumus vairākos daudzdzīvokļu namos. Sākumā tika ziņots, ka vairāk nekā 10 cilvēku guva ievainojumus, vēlāk cietušo skaits sasniedza jau 26.

Šodien vēl tiek ziņots, ka Ukrainas armijas pretgaisa aizsardzības spēki naktī uz sestdienu notriekuši divas Krievijas spārnotās raķetes un 20 irāņu trieciendronus, pavēstījuši Ukrainas gaisa spēki. Krievijas spēki no piektdienas vakara plkst.23 līdz sestdienas plkst.5 veica uzbrukumu Ukrainai ar raķetēm un droniem.

Krievija uzbruka operatīvajam lidlaukam Poltavas apgabalā, izmantojot ballistiskās un spārnotās raķetes “Iskander”, kā arī Irānā ražotos bezpilota lidaparātus. Ar spārnotajām raķetēm un bezpilota lidaparātiem tika uzbrukts arī Odesas un Harkivas apgabaliem.

Poltavā militārā lidlauka infrastruktūrai nodarīti postījumi, cietušas arī astoņas privātmājas.

Kopumā no ziemeļu un dienvidu virzieniem uz kritiski svarīgās infrastruktūras objektiem un militārajiem objektiem tika izšautas astoņas dažāda tipa raķetes un 35 Irānā ražotie bezpilota lidaparāti “Shahed-136/131”.

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz sestdienas rītam sasnieguši 214 660 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 890 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī Krievija zaudējusi 3909 tankus, 7607 bruņutransportierus, 3712 lielgabalus, 600 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 362 zenītartilērijas iekārtas, 314 lidmašīnas, 299 helikopterus, 3263 bezpilota lidaparātus, 1176 spārnotās raķetes, 6428 automobiļus un autocisternas, 18 kuģus un ātrlaivas, kā arī 507 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.

