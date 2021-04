Foto: Edijs Pālens/LETA

Krievijas militārais atašejs Latvijā, neievērojot Covid-19 laikā notiektos ierobežojumus, Rīgā rīko mājas ballīti







Marta beigās kādas privātmājas pagalmā Ķengaragā par spīti Covid-19 ierobežošanai ieviestajiem drošības pasākumiem notikusi saviesīga ballīte, kas piesaistījusi apkārtējo iedzīvotāju uzmanību ar skaļu mūziku, bet tās namatēvs bijis Krievijas militārais atašejs Latvijā Ruslans Ušakovs, vēsta portāls “Delfi”.

Pasākumā 27.martā piedalījušās aptuveni 10 personas, kas nav no vienas mājsaimniecības, apgalvo aculiecinieks. Uz minēto adresi pat izsaukta policija, taču pēc īsas sarunas ar nama saimnieku pie vārtiem likumsargi aizbraukuši bez tālākām darbībām.

Par iemeslu tam varētu būt apstāklis, ka pasākuma viesi vakarā prom devušies ar automašīnām ar diplomātiskajiem numuriem. Savukārt aculiecinieka fotogrāfijās rādām nepieklājīgu žestus, kā apliecina “Delfi” aptaujātie avoti, atpazīstams Krievijas militārais atašejs Latvijā Ruslans Ušakovs, domājams, vakara namatēvs.

Likumsargiem ir ierobežotas iespējas vērsties pret personām ar diplomātisko imunitāti. Tikmēr parastie pilsoņi par noteikumu neievērošanu riskē ar sodanaudām.

Rīgas pašvaldības policijas (RPP) pārstāve Lāsma Greidāne apstiprināja, ka uz konkrēto adresi Ķengaragā 27.martā saņemti divi izsaukumi par neatļautu pulcēšanos un, iespējams, Covid-19 ierobežojumu neievērošanu.

Uz pirmo izsaukumu RPP patruļa nav devusies, jo to jau darījusi Valsts policija (VP). Savukārt uz otro izsaukumu aptuveni pēc stundas nosūtīta tuvākā autopatruļa.

“Norādītās privātmājas pagalmā tika sastapts Krievijas pilsonis. Vīrietis atklāja, ka pirms trim minūtēm no notikuma vietas esot devušies prom Valsts policijas darbinieki. RPP sazinājās ar Valsts policiju, kas vīrieša stāstīto apstiprināja. Savu pilnvaru robežās, aplūkojot privātmājas pagalmu, pārkāpumi netika konstatēti,” informē RPP.

RPP neatklāj informāciju par apmeklēto personu datiem, tāpēc Greidāne atteicās komentēt, vai sastaptais Krievijas pilsonis bija Ruslans Ušakovs un vai viņš uzrādīja diplomātisko pasi.

Arī VP portālam apstiprina, ka saņēmusi informāciju par, iespējams, neatļautu pulcēšanos kādā Ķengaraga pagalmā.

“Policija reaģēja uz saņemto informāciju un uz norādīto adresi izbrauca patruļpolicijas ekipāža. Taču informācija neapstiprinājās, policijas ierašanās brīdī norādītajā adresē, pagalmā atradās personas no vienas mājsaimniecības,” norāda VP pārstāve Ance Rozīte.

Uz jautājumiem par sastapto personu statusu un kā policija veica pārbaudi, Rozīte neatbildēja.

Savukārt aculiecinieks ir skeptisks par to, ka visas personas bijušas no vienas mājsaimniecības, atgādinot, ka viesi, no kuriem daļa redzama fotogrāfijās, vakarā prom devušies ar diplomātiskajām automašīnām, bet policisti īpašumā iekšā nav gājuši.

Krievijas vēstniecības Latvijā “Facebook” lapā redzams, ka viena no pēdējām Ušakova diplomāta aktivitātēm bijusi ziedu nolikšana pie Salaspils memoriālā un Vecajos garnizona kapos 11.aprīlī. Kā uzsvērts ierakstā, viss noticis “ievērojot sociālās distancēšanās prasības un visus nepieciešamos piesardzības pasākumus nelabvēlīgās epidemioloģiskās situācijas dēļ”.

Šī nav pirmā reize, kad pulkvedis Ušakovs piesaistījis uzmanību saistībā ar Covid-19 drošības pasākumu iespējamu neievērošanu. Pērn septembrī LTV raidījums “Panorāma” ziņoja, ka pulkvedim Ušakovam līdzīga persona brīvi apmeklē sabiedriskas vietas, nelietojot sejas masku, lai gan pirms dažām dienām viņš bija atgriezies no Krievijas.

Saskaņā ar “Panorāmas” rīcībā esošo neoficiālo informāciju tolaik ar Covid-19 bijuši saslimuši divi Krievijas vēstniecības darbinieki.