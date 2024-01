Boriss Pistoriuss Foto. EPA/OLIVIER HOSLET

Krievijas uzbrukums kādai no NATO valstīm ir iespējams piecu līdz astoņu gadu laikā, uzskata Vācijas aizsardzības ministrs







“Mēs gandrīz katru dienu dzirdam draudus no Kremļa – nesen atkal pret mūsu draugiem Baltijas valstīs. Tāpēc mums ir jārēķinās ar to, ka Vladimirs Putins kādu dienu var pat uzbrukt kādai no NATO valstīm,” laikrakstam Tagesspiegel sacīja Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss.

“Mūsu eksperti uzskata, ka tas būtu iespējams piecu līdz astoņu gadu laikā,” viņš sacīja, norādot, ka neuzskata, ka uzbrukums šobrīd ir maz ticams.

Ministrs aicināja jau iepriekš veikt piesardzības pasākumus, piemēram, stiprināt aizsardzības rūpniecību. Turklāt viņš jau ir izteicis ideju par obligātā militārā dienesta ieviešanu, un šo priekšlikumu viņš sagaida no savas ministrijas līdz aprīlim.

Ministrs sacīja, ka ir gatavs atvērt pieeju bruņotajiem spēkiem karavīriem bez Vācijas pases. “Mēs nebūsim pirmie bruņotie spēki Eiropā, kas to darīs,” teica Pistoriuss. Valstī ir cilvēki, kuri ir Vācijas otrās vai trešās paaudzes iedzīvotāji, bet kuriem vēl nav Vācijas pilsonības, viņš teica.

“Ņemot vērā draudu nopietnību, mums strauji jāstiprina mūsu aizsardzības spējas,” sacīja Pistoriuss.