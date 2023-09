Krievu okupanti okupētajā Doņeckā veido kara skolu. “Neprāta darbs! Tas ir ļoti tuvu frontes līnijai,” uzskata Pizele Ieteikt







Krievu okupanti okupētajā Doņeckā veido kara skolu – tā ir jāizveido līdz šī gada decembrim. Par to vairāk TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” pastāsta pulkvežleitnante, Zemessardzes štāba virsniece Anita Pizele.

Vēsturiski kara skola Doņeckā ir bijusi no 1967. gada, taču 1995. gadā to slēdza. To atkal atvēra 2015. gadā, kad Krievija okupēja Doņeckas apgabalu.

“Šajā skolā tika apmācīti okupētās Doņeckas iedzīvotāji. Tagad šo skolu laikam pilnveido un šos karavīrus, kurus šajā skolā apmācīs, sūtīs karā pret Ukrainu,” stāsta Pizele.

Atbildot uz jautājumu, vai šajā apgabalā vēl vispār ir saglabājušies iedzīvotāji kara skolā iesaucamo vecumā, Anita Pizele pieļauj domu, ka uz šo skolu tiks sūtīti apmācāmie no Krievijas: “Šajā mācību iestādē ir apmēram 3,5 tūkstošus liels personāls, ieskaitot administratīvo, fakultatīvo un apmācāmos. Es pieļauju domu, ka tur liela daļa ir Krievijas iedzīvotāju.”

Savukārt kāds raidījuma skatītājs uzskata, ka pa šo skolu vajadzētu uzlaist kādu “Himars” raķeti. Varbūt tiešām nav nemaz tik tālu un tā būtu sasniedzama?

“Doņecka ir ļoti tuvu frontes līnijai. Es domāju, ka tas ir neprāta darbs organizēt mācību iestādi tik tuvu frontei. Tas ir ļoti tuvu, Avdijivkas un Marinkas posmā. Es nesaprotu, kāpēc viņi tur tādu ideju ir izveidojuši. Man liekas, daudzas Krievijas varas iestādes neseko līdzi frontes notikumiem un tāpēc arī ir tāds debils lēmums,” uzskata Pizele.