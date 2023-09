Ukrainas raķešu triecienā Krievijas Melnās jūras kara flotes štābam Sevastopolē piektdien tika nogalināti vismaz deviņi cilvēki, bet ievainoti 16, paziņoja Ukrainas Galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieks Kirilo Budanovs.

“Starp ievanotajiem ir grupējuma pavēlnieks ģenerālpulkvedis [Aleksandrs] Romančuks ļoti smagā stāvoklī. Štāba priekšnieks ģenerālleitnants [Oļegs] Cekovs ir bezsamaņā,” sacīja Budanovs komentārā radiostacijai “Amerikas Balss”.

Romančuks komandē Krievijas karaspēka grupējumu Zaporižjas virzienā un šogad saņēma ģenerālpulkveža dienesta pakāpi. Cekovs ir Krievijas Ziemeļu kara flotes Krasta spēku 200.atsevišķās motorizēto strēlnieku brigādes komandieris.

Budanovs neapstiprināja ziņas par Krievijas Melnās jūras kara flotes pavēlnieka admirāļa Viktora Sokolova iespējamo nāvi. Ukrainas Galvenajai izlūkošanas pārvaldei vēl nav informācijas par viņa stāvokli.

Budanovs arī neatbildēja uz jautājumu, vai uzbrukumam Krievijas Melnās jūras kara flotes štābam Sevastopolē tikušas izmantotas Rietumos ražotas raķetes.

Par šo raķešu triecienu piektdien bija paziņojis okupantu ieceltais Sevastopoles gubernators Mihails Razvožajevs. Tomēr Krievijas federālie telekanāli piektdienas vakarā pārtrauca pieminēt to, ka Krievijas Melnās jūras kara flotes štābs ir cietis raķešu triecienā.

Krievijas Pirmais telekanāls ziņu izlaidumos plkst.18 un plkst.21 ziņoja tikai to, ka “Kijivas režīms mēģināja uzbrukt Krimas teritorijai”, bet Krievijas “pretgaisa aizsardzības spēki notrieca piecas raķetes” un “tika pārtverti arī 10 HIMARS šāviņi”.

Slowed down and zoomed-in footage of the Ukrainian Storm Shadow/SCALP ALCM slamming into (and through) the roof of the Russian Black Sea Fleet headquarters. pic.twitter.com/c8mas1OzAg

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 22, 2023