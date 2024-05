Foto: Matīss Markovskis

“”…Lūdziet Dievu vai to, kas stāv aiz jums, lai notiek kodolkarš. Jo citādi būs jāatbild par kalpošanu ļaunumam. Anonimitāte neglābs,” – šis ir fragments no vēstules Facebook, ko pirms pāris nedēļām saņēmu no pianista Vestarda Šimkus mammas Ivetas. Vismaz tā viņa mani ar sevi iepazīstināja vēstulē neilgi pirms tam. Sapratu, ka sazvērestību pasaulē notiek viļņošanās,” ar tik dramatisku citātu iesācies Ingas Spriņģes jaunākais ieraksts sociālajos tīklos, kur blakus ir ievietotas bildes ar LA.LV rakstiem. Šorīt biju ieplānojusi citus darbus, bet nākas rakstīt par Ingu un dezinformāciju, jo šorīt tieši viņa ar to nodarbojas.

Inga ievietojusi ekrānšāviņus no diviem LA.LV rakstiem par “AstraZeneca” vakcīnas blaknēm 2021. gadā un šogad pirms nepilna mēneša. Pirmais raksts vēsta par to, ka Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) Zāļu drošuma komiteja ir apstiprinājusi divas jaunas, reti novērojamas iespējamas blakusparādības, kas ir saistītas ar “Johnson & Johnson” (J&J) meitasuzņēmuma “Janssen” un “AstraZeneca” vakcīnu lietošanu. Piebildīšu, ka šī informācija lasāma visos Latvijas ziņu portālos, kā tam arī vajadzētu būt. Šī ir svarīga informācija.

Otrs raksts, kura ekrānšāviņu Inga ievietojusi savos sociālajos tīklos, ir publicēts šī gada 30. aprīlī. Savos sociālajos tīklos Inga raksta, ka “Latvijas klikšķu portāli un arī sazvērnieki noklusēja, ka vakcīnu no tirgus izņēma pats ražotājs, jo tā patreizējos konkurences apstākļos nebija finansiāli izdevīga. Kas attiecas uz bīstamo, bet reto blakni, par to bija zināms jau pirms trim gadiem un par to tad ziņoja arī LV klikšķu portāls la.lv. Tagad šī ziņa tiek pasniegta tā, it kā būtu jaunums. Un ar to dalās sazvērestību piekritēji un arī vakcīnskeptiķi. Kā jau sākumā minēju, par to uzzināju netieši, no Ivetas Šimkus. Un arī kāda uzņēmuma darbinieka, kuriem pagājušajā nedēļā novadīju kritiskās domāšanas lekciju. Kā informācijas avotu savām zināšanām viņš minēja la.lv ziņu. Attēlu karuseli redzami la.lv virsraksti attiecīgajai ziņai šobrīd un pirms trim gadiem. Abos gadījums ir runa par konkrēto blakni.”

Inga raksta, ka šogad mēs pasniedzam sen zināmu vakcīnas blakni kā lielu brīnumu un iepriekš nedzirdētu jaunumu, kas ir meli.

Šis raksts vēsta par tiesu darbiem un tiesu darbos uzņēmums ir pirmo reizi atzinis, ka konkrētās blaknes var pastāvēt.

Šeit drošības pēc ielieku arī businesstoday.in un independent.co.uk rakstus par šo tēmu, uz kuriem balstoties, informācija tika iztulkota latviešu valodā. Nevienā no rakstiem mēs neko nenoklusējam un arī nerakstām par vakcīnu izņemšanu, jo raksti ir par blaknēm, pirms tik tendencioziem soctīklu ierakstiem iesaku tomēr abus konkrētos rakstus izlasīt cītīgāk.

Inga, šobrīd ārā spīd saule, tuvojas vasara, es aicinātu, nevis meklēt adatu siena kaudzē, kur tās nemaz nav, bet doties ārā baudīt skaistu laiku ar ģimeni un nenodarboties ar melno PR. Paldies, ka savās lekcijās runājat par LA.LV un reklamējat mūs regulāri, starp citu, arī ar klikšķiem mums kā vienam no lasītākajiem portāliem Latvijā viss ir kārtībā. Lasīsim uzmanīgi un dzīvosim draudzīgi!