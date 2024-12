Kristaps Ceplis: “Es kā latvietis uzskatu, ka mums ir pienākums būvēt no koka” Ieteikt







“Uzbūvēt var labi no visdažādākajām lietām, protams, arī no akmens var labi uzbūvēt un arī no koka var labi uzbūvēt,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Saimnieks. Zeme. Valsts” iesāka teikt biedrības “Zaļās mājas” vadītājs, Latvijas koka būvniecības klastera izpilddirektors Kristaps Ceplis, diskutējot par būvniecību Latvijā, izmantojot kokmateriālus.

“Mana personiskā pozīcija ir sekojoša – Latvijā ir vairāk nekā 50% teritorijas mežs, mums ir ļoti attīstīta kokapstrādes rūpniecība – tieši pirmapstrāde. Mums ir koka māju būvnieki, kuri eksportē pa visu pasauli, kuru produktu atzīst un grib, un kuru cilvēki apdzīvo. Ja skatās no tādas perspektīvas – Latvija un es kā latvietis, Latvijas iedzīvotājs – , tad es uzskatu, ka mums ir pienākums būvēt no koka, jo, pirmkārt, tas ir mūsu materiāls. Otrkārt, mums ir kompetences un iespējas to darīt,” savu viedokli pamatoja Ceplis.

Savukārt, treškārt, pēc Cepļa domām, ir jāņem vērā vēl fakts, ka “pasaulē šobrīd ir elpa”, ka virzāmies uz koka būvniecību. “Jo koka būvei šobrīd tehnoloģiski 21.gadsimtā nav nekādu ierobežojumu. Tur var visdažādākos gan veidus un formas, gan augstumus un platumus būvēt. Galu galā ir vēl Eiropas “Zaļais kurss” ar CO2 izmešu samazinājumu un klimata neitralitāti, un mēs to šeit varam darīt ļoti veiksmīgi,” pārliecināts ir biedrības “Zaļās mājas” vadītājs, Latvijas koka būvniecības klastera izpilddirektors Ceplis, diskutējot TV24 raidījumā “Saimnieks. Zeme. Valsts” par tendencēm koka būvniecībā.

