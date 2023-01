Kristīne Saulīte: CVK ir iestāde, kas nav mainījusies laikiem līdzi Ieteikt







“Cik es saprotu, noteikti šī ir iestāde, kur tā arhitektūra iestādei nav mainījusies, proti, šī iestāde nav mainījusies laikiem līdzi. Ja mēs runājam par to, ka visas lietas paliek digitalizētas un viss notiek attālināti, tad CVK diemžēl ar šo pārāk lepoties nevar.”

“Prasības ir augušas, bet vieta kā tāda, proti, arī amati tam nav gājuši līdzi. Tur ir diezgan liels darbs, kas ir jāiegulda, lai lietas mainītu,” šādu viedokli TV24 raidījumā “Uz līnijas” pauda šonedēļ Saeimas komisijā izvirzītā Centrālās Vēlēšanu komisijas (CVK) priekšēdētāja amata kandidāte Kristīne Saulīte.

Saulīte norādīja, ka personīgi viņa neesot tāda, kas “visus sviež uzreiz laukā”: “Tur ir noteikti jāapskatās, kas ir tās derīgās lietas. Noteikti tur ir cilvēki, kuriem ir lieliska pieredze tieši tur strādājot. Bet iestāde kā tāda ir noteikti jāpārskata, un tad, protams, tur nāk tie veicamie uzdevumi. Viens no tiem jautājumiem ir par IT sistēmām un par to drošību. Ja tas būtu, teiksim, CVK paspārnē, nu tad šeit vajag ļoti lielus finansiālus ieguldījumus, lai to vispār varētu paveikt,” raidījumā “Uz līnijas” sacīja Saulīte.

Uz jautājumu, vai Saulītei jaunajā amatā būs pa spēkam piesaistīt šo finansējumu CVK, uz ko viņa atteica: “Man liekas tur nemaz nav citas izejas! Vēlēšanām ir jānotiek, līdz ar to finansējums ir jāatrod. Ja padomā, kā tad Saeimas deputāti vispār ir nonākuši valdībā, tas ir caur vēlēšanu sistēmu. Tā kā finansējums ir jāatrod.”