Krūmmelleņu stādīšanas pamatlikumi: kad, kur, kā?







Kuras krūmelleņu šķirnes vislabāk der audzēšanai Latgales pusē? Kā sagatavot augsni stādīšanai? Vai var stādīt visu vasaru? Jautā Jānis Balvos.

Ar īsāku veģetācijas sezonu

Samērā stabilo ziemu dēļ Balvu novadā ir labāki apstākļi krūmmelleņu augšanai nekā, piemēram, Liepājas pusē. Zemnieku saimniecības Abullāči-2 īpašnieks Pauls Kantāns šajā gadījumā iesaka izvēlēties ziemcietīgas šķirnes, kas plašāk pārbaudītas visā Latvijā un ir ar agru vai vidēji agru ogu ienākšanās laiku: ‘Polaris’, ‘Chippewa’, ‘Patriot’, ‘Bluecrop’, ‘Northblue’, ‘Northland’, ‘Bonus’.

Nevajadzētu stādīt vidēji vēlās un vēlās šķirnes, jo tām ir gara veģetācijas sezona.

Vislabāk krūmmellenes stādīt pavasarī (aprīlī, maijā), bet, ja nepaguvāt, to var darīt rudenī (septembrī, oktobrī).

Bet, ja iegādāti konteinerstādi, to var darīt jebkurā veģetācijas perioda brīdī.

Zemāka auguma krūmus stāda 1 m attālumā, bet augstākus – līdz 1,5 m citu no cita, lai vairāk tiek klāt saules gaisma. Attālums starp rindām var būt 3 metri.

Krūmmellenēm nepieciešama saulaina, no valdošiem vējiem aizsargāta vieta. Novērojumi liecina – krūmmellenēm vislielākos postījumus var nodarīt zemās temperatūras martā. Šogad tādu nebija, un kopumā mellenes Latvijā pārziemojušas labi.

Augsnes sagatavošana

LBTU Augsnes un augu zinātņu institūta vadošā pētniece Dace Siliņa atgādina, ka šie ogulāji aug skābā augsnē (pH 4,5–5). Lai to panāktu, katram stādam jāizrok kārtīga bedre – 80 cm diametrā un 40 cm dziļa. To var piepildīt ar gatavo kūdras substrātu KKS-M1 vai arī, ja dārzā augsne skāba, to uzlabot, sajaucot ar skābo sfagnu kūdru.

Stādīšanai piemērotāki 2–3 gadus veci stādi. Ja rocība atļauj, var stādīt arī vecākus – piecgadīgus, jau ražojošus – stādus, taču tie maksā dārgāk.

Krūmmellenes ieteicams mulčēt katru rudeni 5–7 cm biezā kārtā – tas pasargās saknes no ziemas sala, kā arī papildinās substrātu, kur nākamajā gadā varēs attīstīties sakņu sistēma. Šim nolūkam der, piemēram, koku mizas, šķelda. Veģetācijas periodā jāseko, lai augsne arvien būtu mitra. Visvairāk mitruma nepieciešams, kad ogas sāk piebriest un gatavoties.