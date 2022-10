“Kukaiņi konfektēs ir pilnīgs jaunums!” Kā Edīte ar savu oriģinālo ideju iekaro Eiropu

Šoruden izstādē “Riga Food 2022” šokolādes konfektes “Carlos Bugs” ar kukaiņu pulveri bija viens no pārsteigumiem. Konfekšu radītāja Edīte Ligere (no labās) un Evita Rajeva ir pārliecinātas, ka jaunais produkts atradīs savu vietu pārtikas tirgū. Foto: Timurs Subhankulovs

“Carlos Bugs” radītāja, uzņēmuma SIA “KarLiz” dibinātāja Edīte Ligere atklāj, ka interese par kukaiņu izmantošanu pārtikā viņai bijusi jau sen. “Sabiedrība ir pārsteigta par kukaiņu pulvera izmantošanu pārtikā. Kukaiņi konfektēs ir pilnīgs jaunums.

Arī izejvielu ražotāji, ar ko sadarbojos, atzīst – tas ir kas neredzēts,” stāsta uzņēmēja. Kukaiņu pulveris līdz šim lielākoties izmantots proteīna batoniņos, muslī vai makaronos galvenokārt sporta industrijai, bet to, ka kukaiņi var būt pievienotā vērtība eiropiešiem ierastā veidā, daudziem bijis pārsteigums.

Var jau kukaiņus vienkārši uzkaisīt uz maltītes vai, piemēram, ievietot karamelē, bet pievienotā vērtība ir to izmantošana tradicionālajā pārtikā. Kukaiņi ir bagāti ar olbaltumvielām, omega taukskābēm, dzelzi un citām uzturvielām, tāpēc to izmantošana uzturā ir pašsaprotama. Plaši pieejami ikdienas pārtikas produkti ar kukaiņu pulvera pievienošanu – šāda ir jaunā uzņēmuma vīzija.

Maģistra darbs un izpēte

Kā Edīte Ligere nonāca līdz idejai izveidot šādus produktus? Kukaiņus viņa pēta no 2017. gada, kad pastiprināti sāka interesēties par kukaiņu izmantošanu pārtikā. Viņa atklāj, ka interese par uzturzinātni un jauniem, inovatīviem produktiem radusies jau sen. Dzīvojot Vācijā un audzinot bērnus, viņa sapratusi, ka, atgriežoties Latvijā, sāks darboties šajā lauciņā, bet “mēs varam plānot visu ko, bet dzīve visu saliek pa plauktiņiem”.

Pilnībā atgriezties Latvijā kopā ar ģimeni viņa iecerējusi tikai nākamgad, bet bizness uzsākts jau šogad. Sākotnēji biznesa veidošanā uzņēmēja ieguldījusi pašas līdzekļus, bet vēlāk saņēmusi arī LIAA Ogres biznesa inkubatora atbalstu.

2020. gadā E. Ligere ieguva maģistra grādu uzņēmējdarbībā un maģistra tēma bija kukaiņu pulvera ražošanas iespējas Latvijā. Trīs mēnešu laikā, aptaujājot vairāk nekā 900 respondentu, Edīte Ligere sapratusi, ka sabiedrībā ir interese par tā saucamo jauno pārtiku, to skaitā kukaiņu proteīnu. “Pēc mana pētījuma aptuveni 36% iedzīvotāju būtu gatavi lietot kukaiņus pārtikā, un Eiropā dati ir līdzīgi – 35% būtu gatavi to darīt. Lielākoties to ir gatavi darīt cilvēki vecumā no 25 līdz 55 gadiem, īpaši liela interese ir gados jaunākiem cilvēkiem, bet degustācijās atzinīgus vārdus teikuši arī seniori.”

Kukaiņu produkti domāti tiem, kas ir gatavi izmēģināt ko jaunu, un tiem, kas saprot, ka kukainis ir bagāts ar uzturvērtībām. Lai arī pēc maģistra darba pabeigšanas un dēla dzimšanas Edī­te bija plānojusi atpūsties, jau drīz uzmanības lokā nonāca Latvijas Investīciju attīstības aģentūras (LIAA) jauno ideju testēšanas programma “Pink” un viņa nolēma pieteikties. Pusgadu ilgā dalība šajā programmā kopā ar profesionāļiem ļāvusi saprast, kā attīstīt savu ideju un ko labāk darīt, lai to īstenotu.

Programmas noslēgumā Edīte Ligere uzrunājusi “Caps” šokolādes ražotāju Ilzi Garanču, lai izveidotu pirmo šokolādi. Edīte Ilzi dēvē par savu mentoru un “Carlos Bugs” krustmāti. Kopā izveidota saldumu recepte un pirmā konfekte tapusi pērn augustā. Šobrīd “Carlos Bugs” konfektes top ārpakalpojumā “Caps” ražotnē Rīgā. Edīte Ligere slavē labo sadarbību starp Latvijas uzņēmumiem, kas ir viens no veidiem, kā tirgū varētu ieviest jauno uzņēmumu inovācijas. “Ar šādu atbalstu kopā var radīt brīnišķīgas lietas,” uzsver jaunā uzņēmēja.

Tikai četri kukaiņi

Saskaņā ar ES vadlīnijām produktos nedrīkst būt vairāk par 10% kukaiņu pulvera, bet “Carlos Bugs” konfektēs ir 6%. Svarīga ir produkta uzturvērtība un garšas attiecības, skaidro Edīte Ligere. Kukaiņu pulveri SIA “KarLiz” iegādājas Nīderlandē. Eiropas Savienībā (ES) tā ražošana ir stingri reglamentēta. Kukaiņus audzē plašās audzētavās, ko uzņēmēja salīdzina ar Rīgas Centrāltirgus paviljoniem.

Mazais miltu melnuļa kāpurs ir tikai viens no četriem kukaiņiem, kurus ES atļauts pārstrādāt pulverī. To vidū ir arī lielais miltu melnuļa kāpurs, klejotājsisenis un circeņi. Pagaidām uzņēmēja neplāno paplašināt kukaiņu proteīna izejvielu sortimentu, jo katram lidonim esot atšķirīga uzturvērtība un tekstūra. “Mums ir jāierobežo vēlmes pēc kvantitātes un vairāk jāskatās uz produktu kvalitāti,” uzsver uzņēmēja. Uzņēmuma ražoto konfekšu sastāvā ir arī rieksti, ogas, zirņu proteīns un mazāk cukura nekā citos saldumos.

Nosūta eksportā

Paralēli vietējam tirgum tiek strādāts pie eksporta. Pirmais konfekšu sūtījums aizceļojis uz Austriju, kur Baltijas koncept­veikalā tiek pārdoti dažādi jauni produkti. Šoruden pirmie paraugi aizceļos arī uz Norvēģiju. Edīte Ligere stāsta, ka ļoti svarīgas jaunu kontaktu veidošanā ir starptautiskās izstādes, kur gūt jaunus kontaktus. Ar LIAA atbalstu šogad izdevies piedalīties starptautiskā izstādē Šveicē Latvijas nacionālajā kopstendā.

Eiropas valstu tirgus, to skaitā abas kaimiņvalstis, ir “KarLiz” prioritāte. Pašlaik produktus ar kukaiņu proteīna pulveri galvenokārt piedāvā sporta industrijai, bet uzņēmēja uzskata, ka to vieta ir arī plašāka cilvēku loka ēdienkartē. Plānots ražot vēl citus produktus, to skaitā drīzumā būs pieejams kaltētu kāpuru pulveris, ko pievienot dažādām maltītēm, bet pagaidām uzņēmēja detalizētus nākamā gada plānus vēl neatklāj. Šobrīd produktu ražošana uzņēmumā lielākoties ir roku darbs, bet jau drīzumā būs pieejamas jaunas iekārtas konfekšu masas gatavošanai un glazēšanai un tas nozīmēs pāreju no roku darba uz profesionālu iekārtu izmantošanu.

Darbība vēršas plašumā

Kāda ir konkurence? Lielākoties šajā tirgū darbojas jaunuzņēmumi, jo kukaiņu pulveri saturošus produktus atļauts ražot tikai no pagājušā gada. Aktīvi šādu izejvielu ražošanā ir lietuvieši, kuru ražoto circeņu pulveri pagaidām gan drīkst izmantot tikai dzīvnieku barības ražošanā. Pagaidām Edītei Ligerei nav zināmi citi saldumu ražotāji, kas gatavotu līdzīgus produktus, bet viņa pieļauj, ka tādi būs, ņemot vērā pieprasījuma pieaugumu un industrijas attīstību.

Jau zināms, ka vēl deviņi ražotāji gaida savu produktu sertifikāciju, lai pēc iespējas ātrāk varētu sākt ražošanu. Jauni spēlētāji varot rasties kā sēnes pēc lietus un tas ir tikai laika jautājums, kad to skaits strauji pieaugšot. “Esmu viena no nedaudzajiem, kas attīsta šo segmentu. Daudzi kukaiņu pulveri piedāvā dzīvnieku barības ražošanai un tas nav nekas jauns, bet cilvēku pārtikā tas ir jaunums,” atklāj uzņēmēja.

Lai papildinātu savas zināšanas uzturzinātnes jomā, Edīte Ligere uzsākusi studijas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes maģistrantūrā, kur apgūst pārtikas zinātni. Iepriekš viņa studējusi tūrismu un viesmīlību, kur pārtikas tehnoloģijām atvēlēta nozīmīga loma, līdz ar to studijas Jelgavā ir likumsakarīgs turpinājums. Jaunajai uzņēmējai ceļu uz studijām nākas mērot no Vācijas, kur pagaidām dzīvo viņas ģimene, bet nākamgad Ligeri plāno pavisam atgriezties uz dzīvi Latvijā, jo meitai jāsāk iet skolā. Jautāju, ko nozīmē uzņēmuma nosaukums “KarLiz”? Tas ir saīsinājums no abu bērnu vārdiem – Kārlis un Lizete, bet labskanīgumam radīts zīmols “Carlos Bugs”.

E. Ligere uzskata, ka jaunās pārtikas ražošana vērsīsies plašumā, jo rūpes par klimatu kļūst aizvien aktuālākas. “Vairs nevaram darīt kā līdz šim. Esam piesārņojuši apkārtējo vidi, izmantojuši resursus, cik vien var un, ņemot vērā, ka cilvēku skaits aizvien aug, jādomā, kā visus pabarosim. Tāpēc jācenšas ēst mazāk un veselīgāk.

Bieži vien izskan apgalvojumi, ka mums ir meži, viss zaļš un pašu pārtika, bet Latvija nav atsevišķa planēta, esam saistīti ar visu zemeslodi. Alternatīvo proteīnu industrija augs un, jo ātrāk cilvēki to sapratīs, jo labāk,” uzsver uzņēmēja. Pārtikas vajadzībām attīstās ne tikai kukaiņu audzēšana, bet arī aļģu audzēšana. Edīte Ligere grib dalīties ar savām zināšanām un gadījumā, ja kādam ir interese par kukaiņu industriju un nepieciešamas konsultācijas, viņa aicina sazināties. “Jo vairāk strādāsim kopīgi, jo būs lielāks ieguvums. Nevajag katram deķi vilkt uz savu pusi, bet vajag sadarboties. Viens nav karotājs!” piebilst “Carlos Bugs” radītāja.

Dīgsts

• 2017. gads – Edīte Ligere sāk pētīt iespējas, kā pārtikas ražošanā būtu iespējams izmantot kukaiņu proteīnu.

Sēkla

• 2020. gads – uzņēmēja iegūst maģistra grādu, izstrādājot darbu par kukaiņu pulvera ražošanas iespējām Latvijā.

Augļi

• 2022. gads – nodibina uzņēmumu SIA “KarLiz”, kas izstrādā un piedāvā tirgū trīs veidu šokolādes konfektes ar kukaiņu pulveri. Nosūta pirmo produkciju uz Austriju un sāk sarunas ar Norvēģiju par piegādēm.

Avots: SIA “KarLiz”

VĒRTĒJUMS: Proteīns paliek proteīns

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore, vadošā pētniece Sandra Muižniece-Brasava šāda jauna produkta parādīšanos tirgū vērtē atzinīgi. “Tā ir iespēja attīstīties inovatīvam nišas produktam. Cilvēkiem varbūt liekas savādi, ka konfektēm tiek pievienots kukaiņu pulveris, bet proteīns paliek proteīns.

Izstādes “Riga Food” apmeklētājiem bija iespēja pagaršot šīs konfektes un garšas ziņā nebija atšķirību no citām. Globāli skatoties, tā ir iespēja attīstīt jaunus nišas produktus no kukaiņu pulvera. Eiropā un pasaulē tie kļūst aizvien populārāki, bet Latvijā tas ir nākotnes produkts.”