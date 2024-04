Kultūras ministre Agnese Logina. Foto: Paula Čurkste/LETA

Kultūras ministres Loginas pērn deklarētie ienākumi pārsniedz 66 tūkstošus eiro Ieteikt







Kultūras ministre Agnese Logina (P) pērn deklarējusi ienākumus 66 180 eiro apmērā, kas ir par aptuveni 22 500 eiro vairāk nekā 2022.gadā, liecina Valsts ieņēmumu dienesta publiskotā amatpersonas deklarācija.

Pērn algā no Valsts kancelejas viņa saņēmusi 29 656 eiro, no Rīgas pašvaldības – 24 129 eiro, no Latvijas Kultūras akadēmijas – 8684 eiro, bet no Latvijas Universitātes – 298 eiro.

Kā citi ienākumi deklarācijā norādīti 49 eiro no AS “Latvijas mediji”, 240 eiro no SIA “Rīgas laiks”, 71 eiro no Valsts kultūrkapitāla fonda, 1953 eiro no Rīgas Starptautiskā kino festivāla. Savukārt procentos no AS “Swedbank” viņa saņēmusi 11 centus. Tāpat Loginai bija piešķirta Valsts kultūrkapitāla fonda stipendija 350 eiro apmērā.

Iepriekšējo gadu deklarācijas liecina, ka 2022.gadā Logina ienākumi sasnieguši 43 532 eiro, bet 2021.gadā – 37 964. Aizvadīto trīs gadu laikā ministre no mātes Ināras Loginas saņēmusi 3550 eiro, savukārt 2020.gadā Logina no mātes saņēmusi dāvinājumu 1100 eiro apmērā.

2023.gadā Logina ieņēma vairākus amatus. Viņa bija Rīgas domes deputāte, Budžeta līdzekļu sadales komisijas locekle, padomes locekle Valsts kultūrkapitāla fondā un Sabiedrības integrācijas fondā. Tāpat viņa pildījusi Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Latvijas Nacionālās komisijas priekšsēdētājas pienākumus, bijusi biedrības “Short Riga” valdes locekle un pasniedzēja Latvijas Universitātē.

Kultūras ministrei pieder dzīvoklis Rīgā un kopīpašumā cits nekustamā īpašuma veids galvaspilsētā. Ieguldījumu fondos ministre 2023.gadā ieguldījusi 473 eiro un 109 eiro. Loginai pieder arī 2008.gada vieglā automašīna “Mercedes Benz B 200”, kuru ministre iegādājās 2022.gadā par 6000 eiro.