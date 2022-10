"Elenger" uzsāk dabasgāzes piegādes Latvijai no Klaipēdas peldošā LNG termināļa Publicitātes foto

Kundziņsalas LNG termināļa attīstītāji vēl arvien plāno realizēt projektu







Neskatoties uz nacionālo interešu statusa piešķiršanu Skultes sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) termināļa projektam, Kundziņsalas LNG termināļa projektu ir plānots realizēt, tomēr šobrīd būvniecības sākšanu bremzē jau pieņemtie politiski lēmumi, aģentūrai LETA pastāstīja SIA “Kundziņsalas dienvidu projekts” valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Artjušins.

Viņš sacīja, ka projekta turpmāko īstenošanu apgrūtina tas, ka vienam projektam ir īpašs statuss, bet otram nav.

Tāpat Artjušins norādīja, ka Kundziņsalas projektam ir izsniegta būvatļauja, bet esošajos apstākļos ieceres īstenošana kļūst grūti realizējama.

Viņš skaidroja, ka Skultes un Kundziņsalas LNG projektus būtu vajadzējis objektīvi salīdzināt un izvērtēt, kurš ir atbilstošāks Latvijas vajadzībām. Artjušins arī piebilda, ka Kundziņsalas projektam ir daudz augstāka gatavības pakāpe.

“Latvijai viennozīmīgi ir nepieciešams mūsu tipa projekts. Pat ja ne mūsējais, bet šāda tipa projekts, jo Latvijā gāzes patēriņš ir mazs. Nav jēga no liela termināļa, ja arī visās kaimiņvalstīs būs savi termināļi. Kaimiņi paši sevi nodrošinās un mūsu gāzi viņiem nevajadzēs. Savukārt Inčukalna pazemes gāzes krātuvē nebūs vietas, kur noglabāt gāzi no šiem visiem termināļiem,” teica Artjušins, skaidrojot, ka jau tagad Inčukalna pazemes gāzes krātuve tiek pildīta ar gāzi no Klaipēdas, bet Somija un Igaunija, pēc savu termināļu pabeigšanas, plānoja Inčukalnā iepildīt brīvās vasaras jaudas.

Šobrīd Kundziņsalas projekts tiek attīstīts, bet tajā netiek aktīvi ieguldīta nauda, jo ir mainījušies apstākļi un būvdarbiem ir grūti dabūt finansējumu, skaidroja “Kundziņsalas dienvidu projekta” valdes priekšsēdētājs.

Artjušins arī norādīja, ka Latvija varētu apvienoties ar Igauniju, un rast labāko risinājumu vienotam LNG terminālim.

Jautāts, vai Kundziņsalas projekts tiek turpināts, viņš atbildēja apstiprinoši. “Mēs turpinām, bet sarežģītos tirgus apstākļos visam ir pareizi jāsastājas, lai termināli varētu nofinansēt un uzbūvēt,” sacīja Artjušins.

Jau ziņots, ka valdība sākotnēji uzdeva Ekonomikas ministrija padziļināti vērtēt LNG termināļu projektus, kurus ir pieteikusi AS “Skulte LNG Terminal” Saulkrastos un SIA “Kundziņsalas dienvidu projekts” Rīgā, bet vēlāk vienojās piešķirt nacionālo interešu objekta statusu Skultes LNG terminālim. Ekonomikas ministrijai bija jāiesniedz likumprojekts nacionālā interešu objekta statusa noteikšanai Skultes LNG terminālim, savukārt gala lēmums šajā jautājumā būs jāpieņem Saeimai.

“Kundziņsalas dienvidu projekts” reģistrēta 2010.gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 4268 eiro. Kompānijas vienīgā īpašniece ir ASV kompānija “Millennium Energy Partners LLC”, bet tās patiesais labuma guvējs ir Laša Šanidze.