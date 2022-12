Rinda Biķerniekos – gribam prast braukt labi! Foto: BKSB

Iemesli nelegālajai “driftēšanai”: Vajag, gribas, bet nav kur Ieteikt







Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Sastopoties ar nepazīstamo, vari sabīties un kļūdīties. Kur ziemas brauciena specifiku pamēģināt? Kur slīdītes iepazīt? Uz koplietošanas ceļa tīši eksperimenti var sabaidīt un traucēt kolēģus. Cita veida treniņu pašdarbība tiek visiem spēkiem nīdēta.

“Nozare.lv” ziņo: “Nedēļas laikā Kurzemes reģionā apturēti 18 transportlīdzekļu vadītāji, kuri veica agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā apzināta sānslīdes radīšana. Ventspilī apturēti astoņi transportlīdzekļu vadītāji, diviem no tiem nav bijušas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

Liepājā apturēti četri un Priekulē – trīs agresīvie braucēji, savukārt Talsu novadā lidlaukā pēc informācijas saņemšanas par ceļu satiksmes negadījumu noskaidrots, ka tas noticis, abiem transportlīdzekļiem “driftējot”. 30. novembrī ap pulksten 21 Liepājā, Andreja Pumpura ielā, tika apturēts transportlīdzeklis “BMW”, kura vadītājs pārvietojās, apzināti radot transportlīdzekļa sānslīdi.

29. novembrī ap pulksten 21 Liepājā, Tirgus ielā, tika apturēts transportlīdzeklis “BMW”, kura vadītājs radīja apzinātu sānslīdi. Tāpat 28. novembrī ap pulksten 1.00 Liepājā, Zirgu salas stāvlaukumā, tika apturēts transportlīdzeklis “BMW”, kura vadītājs radīja apzinātu sānslīdi. 26. novembrī Liepājā, Cukura ielā, tika apturēts transportlīdzeklis “BMW”, kura vadītājs apļveida krustojumā veica apzinātu sānslīdi.”

Tā ir tikai daļiņa no šo baigo grēku uzskaitījuma, kas beidzas ar draudiem: “Valsts policijā pret visiem 18 transportlīdzekļu vadītājiem ir uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi par agresīvu braukšanu. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā apzināta sānslīdes radīšana uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumi, laukumi, pagalmi), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 70 līdz 280 eiro.”

Bet atbildes uz jautājumu, kur tad lai slīdi kontrolēt pamācās, nav.

Viens mēģinājums gan pavīd… “Lai uzlabotu un pilnveidotu autovadītāju prasmes vadīt auto ziemas apstākļos, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) aicina autovadītājus pieteikties bezmaksas ziemas braukšanas konsultācijām. Šajā ziemas sezonā tās tiks organizētas deviņās pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Siguldā, Valmierā, Rēzeknē, Daugavpilī, Madonā, Talsos un Liepājā.”

Nu lieliski!

Rīgā trīs dienas jau aizvadītas, vēl palikusi šīs nedēļas nogale. Zvanu “Biķernieku” šefam Normundam Lagzdiņam. Un dzirdu – pieteikties vairs nevari, visas vietas jau rezervētas… Cik bija šo vietu? Simts. Laikam jau pārāk maz… Būs atkal nelegālie “driftētāji”…

Kā tur manos mīļajos “Brīvkalnos”? Sestdien internetā redzu – trase vaļā, gaidām viesus! Kamēr dienas darbus pārkārtoju – jauna ziņa: ledus izrādījās par plānu, atkusnis, slēdzam…

Lūk, jums iemesli nelegālajai “driftēšanai”. Vajag, gribas, bet nav kur.

Jau rakstīju, ka portālā “manabalss.lv” ir aicinājums balsot par slideno darbību legalizēšanu. Pašlaik no iniciatīvas atbalstam nepieciešamajām 10 000 balsīm savāktas 8873. Viena no tām ir manējā. Jo uzskatu, ka šādas mācības ir nepieciešamas. Protams, to norise ir jāregulē, jāuzrauga. Nevis aizliedzot un sodot, bet veicinot un vadot. Paldies CSDD par jau paveikto, bet tas ir piliens jūrā. Kurš to papildinās? Kurš “Brīvkalniem” līdzīgas privātas iniciatīvas beidzot saņemsies atbalstīt?