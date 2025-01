Kura ir kaitinošākā nozare, kurā birokrātija plaukst un zeļ? Atbild Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs Ieteikt







TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” viesojās Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs. Runājot par birokrātijas mazināšanu un ierēdniecības optimizēšanu, viņam tika vaicāts, kura ir kaitinošākā nozare, kurā birokrātija turpina plaukt un zelt, neskatoties uz nekādiem norādījumiem un lēmumiem.

Kronbergs atbildēja: “Es tādu vienu nevaru izcelt, protams, ka mēs visi ar šo grēkojam, un tā ir tā bēdīgā situācija, ka šī birokrātija ir radusies ar tādiem slāņiem gadu no gada, paši sevi pārregulējuši, līdz ar to cieš no saviem iekšējiem procesiem, jo tie ir gan iestrādāti, izdomāti, noregulēti, vēl pa virsu ārējiem normatīvajiem aktiem, mums ir arī iekšēji noteiktas kārtības un instrukcijas, kā rīkoties. Līdz ar to tā birokrātija ir saaugusi pa šiem visiem neatkarības gadiem, ja tā var teikt.

Bet šeit arī centīsimies ļoti lielu progresu veikt. Ir tāda domnīca “LaSER”, kurā ir uzņēmēji, zinātnieki, universitāšu mācībspēki, arī pieaicinātie eksperti, kuri bija veikuši dažu tādu situāciju izpēti, kas to birokrātiju ir saražojis. Un sadarbībā ar šo mēs drīzumā izpētīsim vienu valsts pārvaldes iestādi, kāpēc tādas situācijas ir bijušas, no kurām funkcijām noteikti var atteikties, ka tas nedarīs pāri ne valstij, ne konstitūcijai, ne tiesiskumam.

Galvenais – vērsīsim uzmanību, kā ātrāk un efektīvāk izdarīt jebkuru saziņu ar valsts iestādi, lai uzņēmējs, iedzīvotājs, privātpersona, visi pārējie, kam kaut ko no valsts vajag, tad šo pakalpojumu varētu ātrāk saņemt.”