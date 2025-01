Foto. pexels.com/Gustavo Fring

Kuru kontinentu aviokompānijas visbiežāk zaudē pasažieru bagāžu







Īsts murgs ikvienam pasažierim ir atklāt, ka viņa reģistrētā bagāža ir pazaudēta lidostā vai aizlidojusi pretējā virzienā. Nesenā OddsMonkey pētījumā izanalizēts, kuras aviokompānijas pazaudē savu klientu bagāžu biežāk nekā citas, kā arī identificēti šajā ziņā uzticamākie pārvadātāji.

Lai apkopotu reitingu, eksperti analizēja vairāk nekā 700 000 atsauksmju vietnē Tripadvisor un izpētīja vērtējumus no Bagāžas pazaudētāju datu bāzes, kas izseko tiešsaistē piegādes no vairāk nekā 18 000 lidostām un aviosabiedrībām. Kopumā tika analizētas 25 populāras aviokompānijas, raksta Daily Express.

Aer Lingus (Īrija) ieņem pirmo vietu to aviokompāniju sarakstā, kuras visbiežāk pazaudē pasažieru bagāžu – pazaudēta bagāža minēta 3,14% no 14 003 atsauksmēm. Tas nozīmē, ka no katrām 100 atsauksmēm vairāk nekā trīs pasažieri ziņoja par problēmām ar bagāžu, kas nav nonākusi galamērķī.

Otro vietu antireitingā ieņēma Kenya Airways (Kenija) – bagāžas nozaudēšana minēta 3,03% atsauksmju, tai seko Air Canada (Kanāda) – problēmas ar bagāžu tai minētas 2,58% gadījumu.

Tajā pašā laikā izrādījās, ka tādi populāri Eiropas budžeta aviopārvadātāji kā Jet2, Ryanair un Wizz Air, gluži pretēji, bagāžu pazaudēja retāk nekā visi pārējie – bagāžas nozaudēšana minēta 0,28%, 0,32% un 0,50% atsauksmju.

Turklāt pētījumā tika pētīta bagāžas nozaudēšanas iespējamība. Srakstā vietu ar vislielāko bagāžas nozaudēšanas iespējamību ieņēma Frontier Airlines (ASV) – riska pakāpe ir viens no 22 pasažieriem, kam seko Air India (Indija) un IndiGo (Indija).

Piecas aviokompānijas ar vislielāko bagāžas nozaudēšanas risku:

Frontier Airlines (ASV)

Air India (Indija)

IndiGo (Indija)

British Airways (Lielbritānija)

Ibērija (Spānija)

Piecas aviokompānijas, ar kurām lidojot, ir vismazākā iespēja pazaudēt bagāžu:

Jet2 (Lielbritānija)

Ryanair (Īrija)

easyJet (Lielbritānija)

Air France (Francija)

Wizz Air (Ungārija)