LA.lv: Vai kodolieroču izvietošana Baltkrievijā varētu ietekmēt ukraiņu pretuzbrukumu?

Vai kodolieroču izvietošana Baltkrievijā varētu ietekmēt ukraiņu pretuzbrukumu?







Krievija un Baltkrievija parakstījušas līgumu par krievu kodolieroču izvietošanu Baltkrievijas teritorijā, par ko abu valstu līderi vienojās martā. Kontrole pār ieročiem paliks Maskavas rokās.

Jautājums TV24 raidījuma “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” viesim, Jānim Slaidiam, NBS majoram un Zemessardzes štāba virsniekam – vai kodolieroču izvietošana Baltkrievijā varētu aizkavēt rietumu ieroču piegādes Ukrainai?

Slaidiņš skaidro, ka: “Jā, Baltijas valstis kodolieroči aizsniegs, bet krievi arī no Kaļiņingradas var aizsniegt Baltijas valstis. No Pleskavas var aizsniegt visas Baltijas valstis.”

Tas nekādā gadījumā nepalielinās draudus, bet amerikāņi saka, ka visu laiku seko līdzi, ka šobrīd nav nekādu indikāciju, ka krievi varētu šos kodolieročus no Baltkrievijas izmantot, mierina virsnieks.

Protams, krievi turpinās šantažēt ar to, ka šādi ieroči viņiem ir, ka tādi tagad ir arī Baltkrievijā – ar to ir jārēķinās. To apliecināja arī nesenā šo draudzīgo valstu vadītāju tikšanās.

“Šis viss nekādā gadījumā nepalielinās nekādus draudus,” prognozē Slaidiņš.

Šobrīd esot lielāka retorika par to, kas būs, ja Ukraina saņems kodolieročus, tad Krievija varētu preventīvi dot triecienu, bet neviens jau Ukrainai kodolieročus nedos, tā teica virsnieks.