Rajevs skaidro notikušo Belgorodā: Šis bija absolūti fenomenāli superīgs trollings no Ukrainas puses, bet krievi no tā mācīsies







Notikums Belgorodā ir vienreizēji superīgais Ukrainas puses trollings krievu armijai. Jāsaprot gan arī, ka nekā nopietna no tā pasākuma nevarēja sanākt, jo neviens neuzbrūks ar vienu bataljonu Krievijai un necer aiziet līdz Maskavai ar to. Skaidrs ir tas, ka tā ir savlaicīgi pārdomāta akcija un tai bija vairāki iemesli – kāpēc tieši tā un kāpēc tieši tagad. Tā īsumā aizvadītās nedēļas notikumus Belgorodā TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” sacīja Rajevs, NBS rezerves pulkvedis, militārais analītiķis.

Rajevs skaidro notikušā būtību – karš notiek vairākās dimensijās, viena no tām ir informatīvā dimensija.

Ko mēs redzējām nedēļas sākumā? Bahmutas ieņemšanu. Visas informācija tika fokusēta uz Bahmutu. Ko mēs esam dzirdējuši pēdējās dienās par Bahmutu? Neko! Kāpēc?

“Tāpēc, ka mums bija cits informatīvais notikums, kurš aizņēma visu informatīvo telpu. Tā ir kā informatīvā pļauka Krievijas armijai un Krievijas bruņotajiem spēkiem, un Krievijai kā valstij,” informācijas apriti skaidro analītiķis.

Kā vēl vienu svarīgu lietu Rajevs nosauc “absolūti fenomenāli superīgo trollingu no ukraiņu puses, kad viņi noliedza jebkādu saistību un sakaru ar tiem spēkiem, kas karo Krievijas teritorijā, pasakot: tā ir jūsu problēma, tas ir jūsu pilsoņu karš!”

Ļoti laba informatīvā operācija, ļoti veiksmīga. Tāpat šis bija laba psiholoģiskā viedokļa ietekme uz Krieviju, jo viņi redzēja, ka viņu robeža reāli nav aizsargāta, uzskata Rajevs.

“Es domāju, ka pamazām visi sapratīs, ka tā aizsardzības līnija gar visu robežu bija nekas cits kā vienkārši naudas atmazgāšana vai riktīgā nozagšana, jo skaidrs, ka šīs pozīcijas bez militāriem spēkiem nekādu efektu nedos. Lai reāli aizsargāto, ir vajadzīga armija, armijas vienības,” Krievijas armijas reālo sagatavotību apraksta Rajevs.

Neliela vienība ar vienkāršām riteņu mašīnām, hammeriem un emrapiem mierīgi izbrauca cauri un mierīgi devās uz priekšu.

Raidījuma vadītājs vaicā, vai tika izmantota tāda pati taktika, ar kādu tika uzsākts iebrukums Ukrainā 2014. gadā, kad cilvēki bez atpazīšanas zīmēm, tā saucamie zaļie cilvēciņi, vienkārši ieiet citas valsts teritorijā?

Princips šeit esot līdzīgs, kas rada atkal nedrošības sajūtu Krievijas sabiedrībā, neapmierinātību.

Vienīgais negatīvais šajā visā esot tas, ka krievi kaut ko no tā iemācīsies, tas savukārt nozīmē to, ka nākamais uzbrukums būs sarežģītāks un tas maksās vairāk dzīvību un tehnikas. Kāpēc? “Tāpēc, ka tas, ko redzējām tagad, kad izdevās veiksmīgi iziet 10 km cauri uz priekšu, varēja notikt tikai tāpēc, ka reģionā esošo Krievijas bruņoto spēku darbība nebija koordinēta un sinhronizēta, informācija nebija sinhronizēta, iestājās panika un vēlme bēgt prom, tā šīs operācijas veiksmi skaidro Rajevs.

Šāda veida provokācijas Krievijā notiks arī turpmāk, jo tās ir daļa no vispārējā plāna, lai saraustītu krievu spēkus no viena flanga uz otru.

Ziņas, kas nav apstiprinātas, bet ko varētu un ko vajadzētu izvērtēt, ir tas, ka sākas Krievijas vienību kustība no dienvidiem uz ziemeļiem, uz augšu. “Ja tas apstiprināsies, tas nozīmē ukraiņiem divas labas lietas – krieviem nepietiek spēku Ukrainā un daļu no dienvidiem pārceļ citur, līdz ar to dienvidos paliek mazāk spēku uzbrukumiem; otra labā lieta – tādā gadījumā Krievijas armija ir vājāka nekā domāts un politiskās runas par vienību lielumu, neatbilst patiesībai.”

Ja spēku būtu pietiekami, tad Belgorodā nebūtu iespējama šāda “akcija”.