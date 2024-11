Kādai labdarības veikala darbiniecei nācās krietni pasarkt, kad viņai tika paziņots, ka divi viņas pārdotie durvju rokturi patiesībā ir seksa rotaļlietu pāris. “Viņa un viņas” aizbāžņi stāvēja plauktā tikai par 2 £ par pāri kādā RSPCA veikaliņa filiālē Ziemeļjorkšīrā Lielbritānijā.

Bet, kad kāds klients iegāja iekšā un pamanīja neparasto prieku, viņi ātri saprata, ka tie nav parasti durvju kliņķi, par šo atgadījumu raksta britu tabloīds Metro.

