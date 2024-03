Medvedevs atkal izceļas ar saviem murgiem: Ukraina būs kā ES pils ķēķa kalpone, ko ik dienu izvaro aizokeānijas iebraucēji

Krievijas eksprezidents Dmitrijs Medvedevs atkal izcēlies ar savām “gudrajām” frāzēm, savā, kā socvietnēs to dēvē, standupā, viņš skaidri un gaiši pateica: “Ukraina – tā ir Krievija!!” Tas ir skaidrs, tur nav pat, ko domāt, kāds ir Krievijas plāns, ko viņi runā – plāns ir viens – Ukrainas iekarošana, tā, komentējot Medvedeva uzstāšanos Krievijas skolēnu forumā, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.

Šajā uzstāšanās laikā Medvedevs ari skāra Vācijas militārās noklausīšanās skandālu. Pārfrāzējot viņa sacīto, sanāk, ka karš Ukrainā krieviem ir kā spēlīte ar raķetēm un tanciņiem ir vienkārši meli, bet Vācija – tā gan pa īstam gatavojas karam ar Krieviju.

“Tā skaidri, skaļi un konkrēti. Man patīk, kad Medvedevs iznāk cilvēkos, izlien ārā no torņa, tad uzreiz tanki izbrauc Sarkanajā laukumā. Bet par viņu jau smejas paši krievi,” piebilst Slaidiņš.

Savā “runā” Medvedevs ukraiņiem paredz labākajā gadījumā būt par Eiropas vergiem, spēlēt kurlmēmas kalpones lomu, kuru Eiropas ķēķi visu laiku izvaro aizokeānijas iebraucēji, vai arī var būt vēl sliktāk – Ukraina kļūs par izejvielu visiem citiem, kas diemžēl jau tagad notiek.

Medvedevs atgādināja arī par kāda iepriekšējā Ukrainas vadītāja teikto un cieti pauda savu viedokli, skanot aplausiem: “Ukraina tā nav Krievija? Lūk, šai koncepcijai ir jāizzūd uz mūžiem. Ukraina – tā viennozīmīgi ir Krievija!”

Ukraine is definitely Russia – Medvedev.

Then why do millions of Ukrainians resist with everything they have not to become "Russia"?

And who will be the next "Russia" for the deluded Kremlin historians? pic.twitter.com/aKTDzskJTP

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 4, 2024