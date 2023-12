Foto. Scanpix/Patrick Pleul/dpa

Otrajos Ziemassvētkos vietām gaidāms arī kāds saules stars; sliktākais ceļu stāvoklis Kurzemē – sniegoti un slideni







Otrdiena būs mākoņaina, tomēr vietām uzspīdēs arī kāds saules stars, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC). Daudzviet gaidāmi nokrišņi – galvenokārt slapjš sniegs, lietus, austrumos arī sniegs. Ceļi būs slideni.

Līdz dienas vidum, jūras piekrastē arī vakara stundās, pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, bet no pēcpusdienas teritorijas lielākajā daļā vējš pierims un būs lēns. Maksimālā gaisa temperatūra būs 0 līdz +4 grādu robežās.

Rīgā arī dienā debesis būs lielākoties mākoņiem klātas, palaikam gaidāms slapjš sniegs un lietus. Ielas un trotuāri saglabāsies slideni.

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, no pēcpusdienas tas pierims. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +1 līdz +2 grādiem.

Sliktākais ceļu stāvoklis Kurzemē, valsts centrālajā daļā un Latgalē

Sniega un apledojuma dēļ otrdienas rītā daudzviet Latvijā, galvenokārt Kurzemē, valsts centrālajā daļā un Latgalē, ir apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja “Latvijas valsts ceļi”.

Otro Ziemassvētku rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Līgatnei un no Virešiem līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, pa Rīgas apvedceļu abpus Daugavai, pa Bauskas šoseju un pa Jelgavas šoseju no Rīgas līdz Olainei.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Kaģiem un no Blīdenes līdz Liepājai, pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij, pa Liepājas – Rucavas šoseju, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Izvaldai, pa Jēkabpils – Rēzeknes šoseju no Jēkabpils līdz Varakļāniem, pa Rēzeknes – Daugavpils – Medumu ceļu, pa Daugavpils apvedceļu un pa Kokneses šoseju.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Ventspils, Liepājas, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma, Dobeles, Bauskas, Ogres, Limbažu, Cēsu, Jēkabpils, Aizkraukles, Balvu, Alūksnes un Daugavpils apkārtnēs.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 97 “Latvijas autoceļu uzturētāja” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Saglabājas arī atkušņa laikā ieviestie masas ierobežojumi uz grants ceļiem pārsvarā Kurzemē un Zemgalē. Transportlīdzekļa masas ierobežojumi ieviesti 77 grants ceļu posmos.