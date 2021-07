Publicitātes foto

Visā Latvijā brīvdabas estrādēs notiks latviešu kino dziesmu svētki Ieteikt







Aija Kaukule, “Nedēļa Kabatā”, AS “Latvijas Mediji”

No 23. jūlija deviņās brīvdabas estrādēs visā Latvijā šovasar izskanēs skaistākās dziesmas no izcilām latviešu kinofilmām – koncertu sērijā “Latviešu kino dziesmu svētki” uzstāsies iemīļoti dziedātāji Normunds Rutulis, Antra Stafecka, Anmary, Dainis Skutelis un instrumentālā grupa – Aivars Gudrais, Modris Laizāns un Ivars Kalniņš – Jura Kristona vadībā.

Karstais laiks nav mazinājis vēlmi pēc labiem koncertiem, tāpēc koncertsērijas rīkotāji “Producentu grupa 7” aicina piepildīt vasaras siltos vakarus, izbaudot skaistākās dziesmas no izcilām latviešu kinofilmām. “Latvija ir unikāla zeme, kurā dzimst un dzīvo leģendas. Dziesmas, kas dzimušas izcilajās latviešu kinofilmās un jau kļuvušas par leģendām, šovasar mūs vienos Latviešu kino dziesmu svētkos,” aicina koncertu rīkotāji.

“Limuzīns Jāņu nakts krāsā”, “Vella kalpi”, “Mans draugs nenopietns cilvēks”, “Melnā vēža spīlēs”, “Dāvana vientuļai sievietei”, “Tās dullās Paulīnes dēļ”, “Īsa pamācība mīlēšanā”, “Likteņdzirnas”, “Emīla nedarbi”, “Elpojiet dziļi”, “Klāvs Mārtiņa dēls”, “Teātris”, “Vajadzīga soliste”, “Zvejnieka dēls”, “Maija un Paija”, “Sprīdītis”, “Spēle” ir gadu desmitos iemīļotas filmas, kuru populārākās melodijas skanēs Baldonē, Dikļos, Līvānos, Siguldā, Madonā, Talsos, Alūksnē, Ikšķilē un Kuldīgā.

Koncertu producents Aigars Dinsbergs ir pārliecināts, ka, spītējot sarežģītajai situācijai, kopā būšana dziesmās ir tas, kas vajadzīgs šobrīd vai ikvienam Latvijas iedzīvotājam: “Dziesmās ir spēks, kas ļauj pārvarēt bailes, dziedina prātu un sasilda dvēseli. Būsim atkal kopā – vienā valodā, vienā ritmā, vienā dziesmā. Ar dzīvesprieku un degsmi, ar nostalģiju un atmiņām, ar lepnumu un mīlestību par to tautas spēku, kas nes katru no mums un visus kopā nākotnē.”

“Milzīgs prieks, ka atkal ir atgriezusies kustība mūsu kultūras lauciņā, un esmu pateicīgs, ka man piedāvāja iespēju būt vienam no četriem solistiem, turklāt esmu pagodināts, ka Aigars man uzticējis arī koncerta namatēva pienākumus,” atklāj viens no solistu četrinieka, dziedātājs Normunds Rutulis. “Lai arī varētu šķist, ka latviešu kino pazīstu labi, tomēr koncertprogramma atklājusi līdz šim nezināmas nianses, piemēram, pirmoreiz noskatījos filmu “Elpojiet dziļi”. Kopumā aptversim populārākā filmas un to mūziku. Diemžēl nebūs dziesmas no “Rallija”, kas ir mana mīļākā latviešu kinofilma. Toties būs mazliet no “Meklējam solisti”, kurā, skatoties puikas gados, nevarēju atraut acis no močiem, jo tolaik nodarbojos ar motosportu – toreiz vēl neizpratu Leldes Vikmanes skaistumu! (Smejas) Koncertu repertuārs ir ļoti skaists un dažāds, un sev tīkamas dziesmas atradīs gan Raimonda Paula, gan Imanta Kalniņa piekritēji. Tāpat pārstāvēti citi komponisti, piemēram, Ivars Vīgners, viens no latviešu ģeniālākajiem kino un teātra komponistiem ar to pašu “Jel dod man bučiņ” un citiem šedevriem. Katra koncertpro­grammas kinofilma ikvienam no mums saistās ar savām atmiņām, savu laiku, un ceru, ka klausītājus tas uzrunās. Saprotams, pēc ilgāka klusuma brīža, kurā bijuši tikai daži nelieli koncerti, man kā dziedātājam ir nebijis satraukums, jo mēs, mūziķi, esam mazliet izsisti no ritma, taču pandēmijas laikā cītīgi esmu trenējis balsi savā skaņu studijā, tagad pamazām iesildāmies un, iespējams, būsim pat vēl labāki nekā agrāk.”

Koncerti “Latviešu kino dziesmu svētki”

23. VII 21.00 Baldones estrādē

30. VII 21.00 Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē

7. VIII 21.00 Siguldas Pilsdrupu estrādē

13. VIII 21.00 Madonas estrādē

20. VIII 21.00 Talsu pilskalnā

21. VIII 21.00 Alūksnes Pilssalas estrādē

27. VIII 20.00 Ikšķiles brīvdabas estrādē

28. VIII 20.00 Kuldīgas pilsētas estrādē

Biļetes – “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā.

Cena – EUR 15.

Koncertos ieeja saskaņā ar valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem un vakcinācijas sertifikātu.