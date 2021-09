Zandas komanda, partijas biedri, kuri rūpējās par priekšvēlēšanu kampaņu, – pie Diseldorfas domes pirms rezultātu sagaidīšanas. No kreisās: Petra Īme, Janss Stēfers, Zanda Martena, Detlefs Rihters. Foto no personīgā arhīva

“Tas bija pārsteigums!” Latviete Zanda Martena dalās emocijās pēc iekļūšanas Bundestāgā Ieteikt







Ieva Alberte, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ar 38 964 balsīm Zanda Martena no Sociāldemokrātiskās partijas (SPD) ievēlēta Vācijas Bundestāgā.

Zanda Martena startēja no Diseldorfas, kas tradicionāli ir kristīgo demokrātu (CDU) vēlētāji. Visvairāk balsu bija Tomašam Jarzombekam (CDU) – 31,1%, viņam sekoja Zanda Martena ar 22,4%.

Zanda Martena dzīvo Vācijā 11 gadu – ieguvusi doktora grādu tieslietās, viņa strādā “IG Metall” arodbiedrībā par juristi. Zandas vecāki strādājuši “Liepājas metalurgā”, tur arī meklējama viņas interese par strādnieku tiesību aizstāvēšanu.

Kopumā Diseldorfā vislielākais pārsvars ir CDU ar 25,8%, seko zaļie ar 22,6% un SPD ar 21,9%. Vācijā var vēlēt ar diviem “krustiņiem”: vienmandāta apgabalā un par partiju. No apgabaliem ievēl Bundestāga locekļus, pārējos no partiju sarakstiem – Martena iekļuva Bundestāgā no partijas.

Vakar pirms ielēkšanas vilcienā, kas dodas uz Berlīni, Zanda Martena sniedza ekspresinterviju “Latvijas Avīzei”.

Kad tu uzzināji, ka esi Bundestāga deputāte? Kādas sajūtas pārņēma?

Rezultātus gaidījām Rātes namā, taču bija skaidrs, ka oficiālo rezultātu tik ātri nebūs, tāpēc izklīdām pa mājām. Šorīt plkst. 6 tika paziņoti pirmie oficiālie rezultāti un tad bija skaidrs – esmu ievēlēta! Līdz tam palīdzēja neskaitāmi daudzu cilvēku turētie īkšķi un trīs stundas miega.

Pašlaik mēģinu aprast ar sajūtu, ka man tas tiešām ir izdevies, pērku vilciena biļeti un rezervēju viesnīcu Berlīnē, jo no rīta pulksten deviņos jau ir pirmā sanāksme. Līdz tam vēl aši uz biroju ar torti kolēģiem un lielu paldies par atbalstīšanu. Ar visu pārējo man pamazām jāaprod.

Vēlēšanu rezultāti ir pārsteigums?

Prognozes pēdējā laikā bija pozitīvas, bet salīdzinājumā ar rādītājiem vēl pirms pāris mēnešiem – pārsteigums.

Kādi ir tavi politiskie mērķi Bundestāgā?

Būt strādājošo cilvēku lobijam nacionālajā politikā – paaugstināt minimālo algu, cīnīties par labu darba vietu veidošanu un saglabāšanu, labu bezmaksas izglītību no bērnudārza līdz diplomam, pienācīgu pensiju darba mūža beigās. Un sociāli taisnīgām pārmaiņām industriālās un pakalpojumu nozarēs ceļā uz videi draudzīgu ražošanu un dzīvošanu.