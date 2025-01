Alkhola tirdzniecība veikalā. Foto: Zane Bitere/LETA

"Latvietis nemāk dzert, tāpēc arī ir šādi ierobežojumi…" Soctīklotāji spriež par Saeimas lēmumu ierobežot alkohola tirgošanas laikus veikalos







“Kungi, kungi! Metam pie malas vakarējos kašķus, lūk, šodienas cepiens! Gaidu pārdomas par to, kā šāda birokrātija tikai veicinās nodzeršanos, izsvērtas atziņas, kā alkohols tiek nepamatoti dēmonizēts un, protams, kā mūsu politiķi nepamana pārmaiņu vēju,” tā šondēļ, 9.janvārī, soctīkla vietnē “X” raksta Grandamigo Centrifugo, lūdzot citus soclietotājus paust savas domas par Saeimā pieņemtajiem likuma grozījumiem galīgajā lasījumā, kas paredz no šā gada 1.augusta ierobežot alkohola tirdzniecības laikus mazumtirdzniecībā, tostarp tīmekļvietnēs un mobilajās lietotnēs. Plānots, ka no pirmdienas līdz sestdienai alkoholu varēs iegādāties no plkst.10 līdz 20, bet svētdienās – no plkst.10 līdz 18.

Kungi, kungi! Metam pie malas vakarējos kašķus, lūk, šodienas cepiens!

Gaidu pārdomas par to, kā šāda birokrātija tikai veicinās nodzeršanos, izsvērtas atziņas, kā alkohols tiek nepamatoti dēmonizēts un, protams, kā mūsu politiķi nepamana pārmaiņu vēju.https://t.co/FOy5gLhv7q — Grandamigo Centrifugo (@didzvein) January 9, 2025

Protams, komentāri no soctīklotāju puses sekoja. Viedokļi ir dažādi.

“Par šo cepiens = 0. Svētdienās varēja netirgot vispār, lai laiki mazāk juktu. Nopirkt 2 stundas agrāk vai vēlāk man personīgi neko nemaina. Somijas variantam gan neesmu vēl gatavs,” komentē Guntars.

Arturs teic: “Kaut kā vienalga par alkoholu. Bet man patīk tautas gatavināšana uz to, ka veikali svētdienās varētu strādāt līdz 19:00 vai pat 18:00.”

“Nē nu jā… man personīgi vienalga, jo nelietoju. Ideja ir ok, taču pareizāk būtu atsevišķi alko-only veikali vai fiziski nodalītas sienas alko dzērieniem lielveikalos. Latvietis nemāk dzert, tāpēc arī ir šādi ierobežojumi,” tā domā Mr.Tommy.

Agris ir tiešs: “No vienas puses man ir pilnīgi pie dir…*, jo alkoholu nelietoju. Bet no otras puses, ka tik pārtikas veikali nepieskaņojas šmigas tirdzniecības laikam.”

“Šis būs šodienas cepiens, jā. Alko lobijs ir uzvarējis. Saeima eleganti pasniedz un tirgo plāksterveida risinājumus,” domā Maija.

“No problemo. Krājumi, krājumi…” komentē Einis. “Kas gribēs dzert, atradīs veidu, kā tikt pie alkohola. No sērijas – cūka dubļus vienmēr atradīs,” piebilst kāda soctīklotāja.

Valdim ir cits priekšlikums: “Es gan ieteiktu, lai alkoholu rīta stundās netirgotu, piemēram, līdz 12:00. Lai cilvēki nesāk dienu ar grādīgo, ko arī būtu daudz vieglāk kontrolēt.”

“Kopš kura laika Progresīvie ir pret bohēmisku dzīvesveidu, apreibinošām vielām un bezatbildību?” jautā Krispijs.

“Sūds par pārdomām, apnicis, ka ejam uz aizvien kontrolētāku, ierobežotāku sabiedrību. Fašisms, bet tas garlaicīgais veids, bez lāpu gājieniem un skaistiem formas tērpiem,” komentē Jānis soctīklā “X”.

Raksta turpinājumā lasiet vēl citus socīkla “X” lietotāju komentārus par Saeimas pieņemto lēmumu:

Beigu beigās, vienmēr ir iespēja izvārīt pašam. No jebkā. Citus ar var pacienāt. Alkohols reti kad ir cēlonis, alkohols ir sekas. — Ar segvārdu Miņins 🏴‍☠️ (@juris_8) January 11, 2025

Tapec, ka tad kosmosaaizies nelegalais alkohols.

Ir tacu meginats ari ieviest sauso likumu. Visur tas beidzas vienadi. — Dawis (@Daawis) January 11, 2025

Alkohols ir inde. — @Eisans (@Eisans) January 10, 2025

Alkohols un nikotīns ir sevišķi bīstamas narkotiskās vielas un tās vajadzētu attiecīgi regulēt. — Big Jebashtix (@Big_Jebashtix) January 10, 2025

Par šo pilnībā esmu par. Alkohols pamatā ir iemesls, kāpēc Latvija ir tur kur viņa ir. https://t.co/CVc2TbSQfu — Eduards (@Eduards) January 10, 2025

Grūti salīdzināmas lietas. Neviens saldumu dēļ nav izraisījis avāriju ar letālām sekām, neviens saldumu dēļ nav kādu dusmu uzplūdā nogalinājis. Vai tiešām ir tik grūti redzēt atšķirību, kādu postu nodara alkohols? Vai arī palaimējies neredzēt nevienu tuvu cilvku kam problēmas? — random_m (@metersk1) January 10, 2025

Viedi vārdi. 👍 Normālam cilvēkam mājās VIENMĒR ir kvalitatīvs alkohols. Un ne vienmēr tas ir jāizdzer. 🤔🥴 — Emīls Benders (@EmilsBenders) January 10, 2025

Pirmkārt arī alkohols būs, jo būs nelegālā tirdzniecība un veselības kaitejums būs daudz lielāks. Ar narkotikām netiek galā neviena bagātā valsts, ne arī valstis kur par narkotikām ir nāvessods, tad mēs būsim unikāli un vienīgie pasaulē to izdarīsim? — Māris Vaniņš (@Strautini1977) January 10, 2025

Lietuvā samazinājās uz Latvijas un Polijas pierobežu veikaliem. Pierobežu veikalos alkohols tiek pirkts paletēm, kas atspoguļojas mūsu patēriņā. — Ivo 🇱🇻 🇺🇦 (@KontsJauns) January 10, 2025

Latvijā jau nekad nav bijusi izglītošana kā Francijā par to, kā domāt vīnu (alu, armanjaku). Ja cilvēkā ir gardēdības stīga, tad tu saproti, cik daudz vairāk nozīmē vīns, nekā vienkārši alkohols. Kāpēc nemēģināt šo? — Linda Mazure 🎗️ (Vinotava) (@Vinotava) January 10, 2025

Diskutabls jautājums. Alkohols tomēr acīm redzot pilda kaut kādu regulācijas funkciju mūsu kultūrā. Diez vai mēs gribētu dzīvot tajās valstīs, kur šobrīd ir pilnībā aizliegts alkohols. — Artūrs Zvejsalnieks (@AZvejsalnieks) January 10, 2025

Zviedrijā alkohols tikai speciālos valsts monopola veikalos, bet vieglais alus līdz 3.5% tiek tirgots visur, arī DUSos 24/7. — Pastaru Kristaps (@kripast) January 10, 2025

Es domāju, ka mums vajadzētu kā sabiedrībai spiest šo likumu tālāk, lai VISOS pārtikas veikalos NEPĀRDOTU alkoholu. Alkohols ir nišas prece, kam jābūt savā veikalā. Punkts. — JohnChemical (@JnisRijnieks) January 10, 2025

Ir jāpieņem likums, ir jānosaka maksimālais alkohola lietošanas ātrums apdzīvotās vietās un lauku teritorijās. Tak ne jau pats alkohols vai alko pieejamība nogalina, bet alko lietošanas ātrums nogalina. — Māronkuls (@Maaronkulis) January 10, 2025

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka Saeimas deputāti šā gada 9.janvārī galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus alkohola patēriņa mazināšanai sabiedrībā, kas cita starpā ierobežo laiku, kurā alkoholiskie dzērieni ir pārdodami.Likuma izmaiņas paredz arī ierobežot alkoholisko dzērienu pieejamību, reklāmu un mārketingu.

Ar grozījumiem tiks ierobežots laiks, kurā mazumtirdzniecībā, tostarp tīmekļvietnēs un mobilajās lietotnēs, varēs iegādāties alkoholiskos dzērienus. Plānots, ka no pirmdienas līdz sestdienai alkoholu varēs iegādāties no plkst.10 līdz 20, bet svētdienās – no plkst.10 līdz 18.

Plānots, ka šie grozījumi stāsies spēkā šī gada 1.augustā. Komersantiem, kas līdz šim datumam būs saņēmuši licenci alkohola mazumtirgošanai vietā, kurā darbalaiks pārsniedz noteikto ierobežojumu, līdz nākamā gada 31.decembrim būs jāiesniedz iesniegums Valsts ieņēmumu dienestam licences pārreģistrācijai.

