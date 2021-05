Vakcinācija pret Covid-19 Latvijā un pasaulē

Latvija pēc vakcinācijas tempa apsteidz Lietuvu un Igauniju Ieteikt







Latvija pēc septiņu dienu vidējā vakcinācijas pret Covid-19 tempa uz 100 iedzīvotājiem apsteigusi Eiropas Savienības (ES) vidējo rādītāju, liecina pētniecības un datu apstrādes kompānijas “Our World in Data” apkopotā informācija par laika periodu līdz 18.maijam.



Lai gan Latvija aizvien ievērojami atpaliek kopējā vakcinēto iedzīvotāju īpatsvarā iepretim ES rādītājiem, raugoties uz to, cik vidēji vienā dienā vakcinēts pēdējo septiņu dienu laikā, šis rādītājs ir 0,73, kas ir par 0,02 vairāk nekā ES attiecīgais rādītājs.

Vadoties pēc šī rādītāja, Latvija arī apsteigusi Baltijas kaimiņvalstis – Igaunijā septiņu dienu vidējais izlietoto devu īpatsvars uz 100 iedzīvotājiem ir 0,55, bet Lietuvā – 0,72.

Tomēr kopējā izlietoto devu skaitā uz 100 iedzīvotājiem Latvija aizvien turpina ievērojami atpalikt gan no pārējo Baltijas valstu rādītājiem, gan ES. Šobrīd, saskaņā ar kompānijas apkopotajiem datiem par laika periodu līdz 18.maijam, Latvijā šis rādītājs ir 28,17, Igaunijā – 44,79, ES vidēji – 45,92, bet Lietuvā – 49,63.

Datu apkopojumā izmantoti dati uz 100 iedzīvotājiem, lai tādējādi objektīvi salīdzinātu dažādu valstu rādītājus, neskatoties uz atšķirībām iedzīvotāju skaitā.

















































































































Vakcinācijas process lielākajās Latvijas pilsētās

“Our World in Data” apkopojumā pirmās un otrās devas vakcinācijas netiek izdalītas atsevišķi, līdz ar to kopējais vakcinācijas ciklu pabeigušo cilvēku skaits var atšķirties no kompānijas apkopotajiem datiem. Latvijas gadījumā, pēc kompānijas paustā, dati iegūti no Nacionālā veselības dienesta.

LETA jau pagājušajā nedēļā ziņoja, ka, saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) apkopotajiem datiem par laika periodu līdz 9.maijam, Latvija joprojām ieņem pirmspēdējo vietu ES pēc pirmās vakcīnas pret Covid-19 devas saņēmēju īpatsvara pieaugušo populācijā, tomēr pēdējā laikā šis rādītājs ir būtiski uzlabojies un pietuvojoties vidējiem ES rādītājiem.