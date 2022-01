Ilustratīvs attēls. Foto: Ria Novosti/Scanpix/LETA

Latvijā pirmās potes pret Covid-19 saņēmuši ap 4000 bērnu vecumā līdz 11 gadiem







Latvijā pirmās potes pret Covid-19 līdz šim saņēmuši 3856 bērni vecumā līdz 11 gadiem, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

Bērniem piecu līdz 11 gadu vecumā paredzēto vakcīnu pret Covid-19 lietošanu Eiropas Savienībā apstiprināja pērnā gada izskaņā un potēšana Latvijā tika sākta ap gadu miju. Šajā vecuma grupā 120 bērni jau noslēguši potēšanās procesu, bet 12 tikuši arī revakcinēti.

Salīdzinoši vecuma grupā no 12 līdz 17 gadiem, kur vakcīnas pieejamas jau būtiski ilgāku laiku, līdz šim Latvijā pirmās potes saņēmuši ap 73 000 pusaudžu, ap 68 000 pusaudžu pabeiguši vakcinācijas procesu, bet 80 bērni tikuši revakcinēti, kas gan tiek darīts tikai izņēmuma gadījumos.

Pirmdien potes pret Covid-19 saņēmusi vismaz 7171 persona, tostarp pirmo poti – 587 cilvēki, bet vakcinēšanas procesu pabeidza 750 cilvēki, tostarp 150 cilvēki sapotēti ar “Johnson&Johnson” vakcīnu, kuras gadījumā vakcinācijas sertifikātu izsniedz jau pēc vienas devas iepotēšanas, liecina NVD dati. Pēc potēšanās ar “Johnson&Johnson” vakcīnu ātrāk ir jāveic revakcinācija.

Savukārt balstvakcīnu imunitātes nostiprināšanai saņēma 5834 cilvēki. Visi minētie dati gan vēl var mainīties, jo daudzas vakcinācijas iestādes datus par vakcinētajiem sistēmās ievada ar vairāku dienu nobīdi. Vakcināciju vakar veikušas 223 iestādes, bet visvairāk sapotēja “Veselības centru apvienība”.

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši ap 1,039 miljoni cilvēku jeb ap 55,2% no visiem valsts iedzīvotājiem. No tiem otro devu saņēmuši ap 989 000 iedzīvotāju, bet vēl ap 283 000 cilvēku ir saņēmuši “Johnson&Johnson” potes, kam atbilstoši valstī spēkā esošajam regulējumam nepieciešama tikai viena deva, līdz ar to vakcinācijas procesu pabeigušo kopskaits sasniedzis 1,272 miljonus jeb 67,6% no visiem valsts iedzīvotājiem.

Rēķinot pirmās potes un “Johnson&Johnson” vakcīnas saņēmēju kopskaitu, tas šajās dienās sasniedzis aptuveni 1,32 miljonus cilvēku. Savukārt revakcināciju līdz šim Latvijā veikuši ap 321 000 cilvēku jeb 17% iedzīvotāju. Atbilstoši medicīnas speciālistu ieteikumiem, “trešo vakcīnas devu” sākotnēji sāka potēt cilvēkiem ar ļoti novājinātu imunitāti, vecāka gada gājuma cilvēkiem un medicīnas darbiniekiem, kas strādā ciešā kontaktā ar Covid-19 pacientiem, bet pašlaik iespēja potēties ir visiem pilngadīgajiem.

Latvijā ir pieejamas četras lietošanai Eiropas Savienībā apstiprinātās vakcīnas pret Covid-19 – “Pfizer”/”BioNTech”, “Moderna”, “AstraZeneca” un “Johnson&Johnson”, taču “AstraZeneca” vakcīnu zemā pieprasījuma dēļ Latvijā faktiski vairs nelieto, un arī “Johnson&Johnson” vakcīnu izmantošana arvien samazinās, jo eksperti atzīmējuši tās salīdzinoši mazāko efektivitāti. 2020.gada decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet masveidīgāka iedzīvotāju vakcinēšana sākās 2021.gada marta izskaņā. Latvijā vakcīnas pret Covid-19 iedzīvotājiem ir pieejamas no piecu gadu vecuma.