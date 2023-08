Ne jau neesošu dzemdību nodaļu dēļ Latvijā nedzimst bērni, – samazinās reproduktīvo sieviešu skaits, tā speciāliste Ieteikt







Latvijā dzemdē mazāk. Skaidrs, ka šādā kontekstā jautājums par Latvijas mazo slimnīcu dzemdību nodaļām – tas jau nav tikai šā gada augusta jautājums, kas ir jārisina konkrēti veselības ministrei Līgai Meņģelsonei, esot šajā amatā. Tā ir gadiem esoša situācija, tā TV24 raidījumā “Dr. Apinis” situāciju nozarē raksturoja Vija Veisa, Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas vadītāja, ginekoloģe.

Patiesība ir tāda, ka Latvijā iedzīvotāju skaits kļūst mazāks, kļūs mazāks reproduktīvā vecuma sieviešu skaits. Mēs atceramies to lielo emigrācijas vilni, kad jaunas ģimenes izceļoja ārpus Latvijas. Tās tagad tur ir ārvalstīs iesakņojušās, šobrīd tur dibina ģimenes un laiž pasaulē bērnus, viņi Latvijai savā ziņā ir zuduši.

Vēl jāņem arī vērā tas, ka tie iedzīvotāji, kas Latvijā ir, tomēr darba dēļ un dažādu aspektu dēļ centralizējas – viņi dzīvo tuvāk lielajām pilsētām, lielā mērā arī Rīgai. Tas ir diezgan unikāli arī uz citu valstu fona, ka liela daļa iedzīvotāju koncentrēti tieši Rīgā.

Ir skaidrs, ka dzemdību skaits nebūs lielāks, ja nebūs jaunu ģimeņu un sievietes, kas var laist pasaulē bērnus. “Paskatīsimies arī, piemēram, vecuma grupas – sievietes vidējais vecums Latgales reģionā ir 47 gadi. Cik tad tur būs šo dzemdējošo mammu?

Veisa norāda, ka lēmums par to, vai laist pasaulē bērniņu, visdrīzāk nebūs atkarīgs no tā, vai šajā pilsētā ir dzemdību nodaļa, tas būs atkarīgs no tā, vai mēs šajā valstī jūtam labklājību, vai mēs esam droši, vai mēs varam atļauties bērnu laist pasaulē. Tas ir tas konteksts, kādēļ mēs atkal runājam par to, ka dzemdības kļūst mazāk īpaši šajos attālinātajos reģionos.