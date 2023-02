Foto: ZumaPress/Scanpix/LETA

Latvijā samazinās gripas intensitāte, bet tiek prognozēts būtisks Covid-19 saslimstības kāpums Ieteikt







Aizvadītajā nedēļā, no 30.janvāra līdz 5.februārim, Latvijā turpināja samazināties gripas vidējā intensitāte, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati. Kopumā pagājušajā nedēļā reģistrēti 375 gripas gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kamēr vēl nedēļu iepriekš tādu bija 429,4.

Ģimenes ārstu praksēs pagājušajā nedēļā tika reģistrēti 283 klīniskie gripas gadījumi, visbiežāk saslimstība novērota Daugavpilī, Rīgā, Jēkabpilī, Ventspilī. Augstāka saslimstība ar gripu reģistrēta bērniem vecuma grupā no pieciem līdz 14 gadiem. Kopā no monitoringā iesaistītām stacionārām ārstniecības iestādēm tika ziņots par 73 hospitalizētiem pacientiem ar gripu, visbiežāk vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem.

Tāpat SPKC dati liecina, ka nedaudz palielinājies to pacientu skaits, kas vērsušies ambulatorajās ārstniecības iestādēs akūtos augšējo elpceļu infekciju gadījumos – 1544 pacienti jeb vidēji 2046,1 uz 100 000 iedzīvotājiem, bet nedēļu iepriekš bija 1515 pacienti.

Lai mazinātu smagas saslimšanas un nāves risku, vakcinācija pret sezonālo gripu un Covid-19 ieteicama ikvienam, tomēr īpaši rekomendēta cilvēkiem, kuriem saslimšana ar akūtām augšējo elpceļu infekcijām norit smagā formā un kuriem ir augsts komplikāciju risks, uzsver SPKC.

SPKC prognozē būtisku Covid-19 gadījumu skaita pieaugumu tuvākā mēneša vai divu laikā

Tuvākā viena līdz divu mēnešu laikā Latvijā ir sagaidāms būtisks Covid-19 gadījumu skaita pieaugums, prognozē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

SPKC skaidro, ka pēc Eiropas slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) novērtējuma,

ievērojot situāciju citās valstīs un līdzšinējo pieredzi, tiek prognozēts, ka tuvākā viena līdz divu mēnešu laikā “SARS-CoV-2” “Omikrona XBB.1.5” paveids var izraisīt būtisku Covid-19 gadījumu skaita pieaugumu.

Inficējoties neaizsargātām riska grupu personām, pieaugs stacionēto Covid-19 pacientu un letālo gadījumu skaits, lēš SPKC. ECDC norādot, ka četru nedēļu laikā Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs vislielākais no Covid-19 mirušo skaits reģistrēts vecuma grupā no 65 līdz 79 gadiem – 27% – un vecumā virs 80 gadiem – 63%.

ECDC informē, ka ar Omikrona “XBB.1.5” paveida izplatīšanos saistītais kopējais riska līmenis ir vidējs līdz augstam personām, kas pieder riska grupām atkarībā no personu vakcinācijas statusa. Nesen vakcinētām riska grupu personām riska līmenis ir novērtēts kā vidējs, savukārt riska grupu personām, kas nav vakcinētas vai nav veikušas sezonālo balstvakcināciju, riska līmenis novērtēts kā augsts. Tas attiecas uz personām vecumā no 65 gadiem, cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu un cilvēkiem ar blakusslimībām.

Tikmēr aizvadītajā nedēļā, no 30.janvāra līdz 5.februārim, jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits Latvijā ir palielinājies par 14,9%.

Kopumā pagājušajā nedēļā Latvijā laboratoriski apstiprināti 177 Covid-19 gadījumi. Vienlaikus par 22,7% pieaudzis veikto testu skaits, kā arī nedaudz pieaudzis stacionēto pacientu skaits, liecina SPKC dati.