Ārsts atklāj, ka gripa ir bīstama ir četrām cilvēku grupām. Kam šobrīd būtu jābūt īpaši piesardzīgiem?







“Gripa ir bīstama ir četrām cilvēku grupām,” TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atklāja profesors, kardiologs Andris Skride.

Ārsts norāda, ka gripa visbīstamākā ir grūtniecēm.

Bīstama tā ir arī bērniem līdz piecu gadu vecumam, senioriem līdz 65 gadu vecumam un cilvēkiem ar iepriekš zināmām saslimšanām – cukura diabētu, nieru saslimšanām, dažādām sirds saslimšanām (bijis infarkts, sirds mazspēja), cilvēkiem ar palielinātu ķermeņa masas indeksu, plaušu pacientiem ( HOPS , bronhiālā astma), HIV, AIDS pacientiem un transplantāciju pacientiem.

Skride uzsver, ka šīs ir lielās riska grupas. Cilvēkiem, kas atrodas šajās riska grupās, ik gadu ir nepieciešams vakcinēties pret gripu.

Janvāra pirmajā nedēļā stacionēti 155 gripas pacienti

Janvāra pirmajā nedēļa Latvijā ārstniecības iestādēs nogādāti 155 cilvēki, kuriem konstatēta gripa, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati.

Gripas intensitāte janvāra pirmajā nedēļā samazinājusies līdz 744,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju, kamēr nedēļu iepriekš tā bija 766,5 uz 100 000 iedzīvotāju.

Pagājušajā nedēļā saņemta informācija no 42 ģimenes ārstu praksēm, kurās no kopējā tajās vērsušos pacientu skaita 36% bija pacienti ar elpceļu infekcijām, kamēr nedēļu iepriekš tādu bija 39%.

Ģimenes ārstu prakses ziņoja par 562 klīniski apstiprinātiem gripas gadījumiem, no kuriem 281 bija Rīgā, 62 – Daugavpilī, 44 – Jēkabpilī, 39 – Jelgavā, pa 37 gadījumiem bija Valmierā un Jūrmalā, 22 – Gulbenes novadā, 19 – Liepājā, 13 – Rēzeknē un astoņi – Ventspilī.

Vēl 66 pacientiem tika konstatēta pneimonija jeb vidēji 87,5 uz 100 000 iedzīvotāju, kamēr nedēļu iepriekš šis rādītājs bija 93,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Augstāka saslimstība ar pneimoniju reģistrēta bērniem vecuma līdz četriem gadiem – 126,4 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.

Ar sūdzībām par akūtām augšējo elpceļu infekciju simptomiem pagājušajā nedēļā ģimenes ārstu praksēs vērsušies 1942 pacienti jeb vidēji 2573,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kamēr nedēļu iepriekš šis rādītājs bija 2540,4 uz 100 000 iedzīvotāju.

No monitoringā iesaistītām stacionārās ārstniecības iestādēm kopumā ziņots par 155 hospitalizētiem pacientiem ar gripu, no kuriem 87 bija Rīgā, 29 – Daugavpilī, 21 – Valmierā, astoņi – Liepājā, septiņi – Jēkabpilī un trīs – Ventspilī. Tāpat tika ziņots par kopumā 28 stacionētiem pacientiem ar gripas izraisītu pneimoniju, no kuriem 21 cilvēks bija Rīgā, seši – Daugavpilī un viens – Liepājā.

Jau ziņots, ka Latvijā 8.decembrī sākās gripas epidēmija.