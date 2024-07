Latvijā slimības lapu sistēma kavē ražošanas izaugsmi. Ekonomikas ministrs sola risinājumu jau šovasar Ieteikt







TV24 raidījumā “Ziņu top” viesojas ekonomikas ministrs Viktors Valainis komentējot pēdējā laikā aktuālo tematu- slimības lapas.

“Slimību lapu apmaksas kārtība Baltijas valstīs ir dažādas, bet Latvijā tā nav pietiekami efektīva no dažādiem skatu punktiem,” ekonomikas ministrs min, ka Latvijā, salīdzinot ar kaimiņvalstīm, tas netiek kontrolēts. Kaimiņzemēs tieši ražojošie uzņēmumi mazāk saskarās ar tām problēmām, ar ko nākas sastapties uzņēmumiem Latvijā.

Ekonomikas ministrs uzsver, ka ikdienā tiekoties ar Latvijā vadošajiem ražojošajiem uzņēmumu vadītājiem, šī nesakārtotā slimības lapu sistēma ir būtisks faktors, kas kavē ražošanas jaudas palielināšanu.

“Es uzsvēršu, ka mēs nekādā viedā nedomājam, kā kaut ko padarīt sliktāku iedzīvotājiem, darba ņēmējiem. Mēs skatāmies, kā atrast to modeli, kas būtu uzņēmējiem pieņemams, lai uzlabotu viņu konkurētspēju. Un tālāk tas būs mūsu uzdevums atrast veidu, kā to visu nokompensēt,” skaidro Viktors Valainis.

Viņš min, ka šobrīd jau ir dažādi varianti, kā to varētu darīt. Tas tik risināts sadarbībā ar finanšu ministriju kopējo nodevu kontekstā: “To nevar atstāt, kā vienu izrautu jautājumu.”

Raidījuma vadītāja Anita Daukšte piemetina: “Tas jautājums, vai valsts varētu kaut ko kompensēt? Sākotnējais Ekonomikas ministrijas piedāvājums bija vienkārši samazināt tos procentus no algas, kas ir jāmaksā slimības gadījumā.”

Ekonomikas ministrs skaidro, ka šis jautājums tiek uzdots uzņēmējiem: vai jūsu gadījumā tas situāciju risinātu? Ja uzņēmējiem šķiet, ka tas varētu uzlabot situāciju, tad attiecīgi tiek domāts, kā to darba ņēmējam var kompensēt.

“Ja mēs skatāmies konkurētspējas līknes, tad mēs skatāmies daudz plašāk- ne tikai darba nespējas lapas. Tās ir tikai viena neliela daļa no jautājumu loka, ko mēs skatāmies konkurētspējas veicināšanā. Mēs šobrīd ļoti nopietni strādājam pie tā, lai kopumā mazinātu šo slogu,” ministrs izsaka cerību, ka tas būs pietiekami, lai vismaz uz laiku šo slimības lapu jautājumu vispār noņemtu no dienas kārtības.

Tomēr pagaidām tas ir diskusiju objekts, bet ir plāns šīs vasaras laikā šo jautājumu izskatīt: “Mēs no ekonomikas ministrijas virzām šo jautājumu uz nākamā gada budžetu, kur vajadzētu būt skaidrībai par darbaspēka nodokļu sloga mazināšanu ekonomiskās konkurētspējas veicināšanai. Tas viennozīmīgi ir no mūsu puses viens no svarīgākajiem jautājumiem nākamajā gadā, kam būtu jābūt būtiskiem uzlabojumiem.”

Tas būtu viens no virzieniem, kurā virzīties, lai dabūtu ekonomisko uzrāvienu daudz efektīvāku, nekā mēs to redzam šobrīd,” saka ekonomikas ministrs Viktors Valainis.