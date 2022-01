Foto: EPA/Scanpix/LETA

Latvijā vienā diennaktī konstatēto Covid-19 gadījumu skaits tuvojas 10 000







Otrdien Latvijā konstatēti 9143 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par 14 inficētu personu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo rekordu, kas tika sasniegts vien pirms dienas, kad Latvijā konstatēja 6097 jaunus Covid-19 gadījumus, atklāto inficēto skaits ir audzis par 50%.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir palielinājies no 2885,8 līdz 3239,9 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju.

Atbilstoši centra apkopotajiem datiem, otrdien Latvijā reģistrēti 14 Covid-19 pacientu nāves gadījumi. Viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, trīs – vecumā no 60 līdz 69 gadiem, četri – vecumā no 70 līdz 79 gadiem, četri – vecumā no 80 līdz 89 gadiem un divi – vecumā no 90 līdz 99 gadiem. No mirušajiem desmit bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet četri – vakcinēti.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 4828 ar Covid-19 inficēti cilvēki.

No vakar atklātajiem Covid-19 gadījumiem 4004 cilvēki bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet 5139 jeb 56,2% bija vakcinēti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 28 009 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem sasniedzis 32,6%, kas ir līdz šim augstākais rādītājs.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka ar Covid-19 pēdējās 14 dienās sasirguši 61 339 cilvēki, bet pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākumā šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 354 734 cilvēkam.

Savukārt slimnīcu noslodze tik strauji neaug. Aizvadītajā diennaktī kopējais Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās sarucis no 778 līdz 761, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Diennaktī slimnīcās ievietoti 111 pacienti, savukārt 115 izrakstīti.

No stacionētajiem pacientiem 682 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, savukārt 79 jeb 10,38% – ar smagu slimības gaitu.