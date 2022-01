Deniss Vasiļjevs šosezon bija piedalījies četrās sacensībās, visās iegūstot ceturto vietu. Eiropas čempionātā izdevās spert soli augšup – bronzas medaļa, pirmā viņam un arī Latvijas daiļslidošanai. Foto: Sergei Bobylev/TASS/SCANPIX

Latvijai īpaša medaļa: Denisam Vasiļjevam Eiropas čempionātā daiļslidošanā bronza Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Teicami izpildīta izvēles pro­gramma un pirmo reizi lielajos mačos sekmīgi veiktais četrkāršais lēciens ļāva Denisam Vasiļjevam Eiropas čempionātā daiļslidošanā Igaunijas galvaspilsētā Tallinā izcīnīt bronzas medaļu. 22 gadus vecais daugavpilietis ir pirmais Latvijas daiļslidotājs, kurš ticis pie godalgas šāda mēroga sacensībās, un šobrīd var pacilātā noskaņojumā gatavoties Pekinas olimpiskajām spēlēm. Pirms četriem gadiem ­Phjončhanā viņš debitēja ar 19. vietu, bet nu centīsies ielauzties labāko desmitniekā. “Deniss bija publikas mīlulis, citus sportistus neuzņēma tā kā viņu – Vasiļjeva personības šarms turpina piesaistīt neitrālo līdzjutēju simpātijas,” “Latvijas Avīzei” sacīja Latvijas Slidošanas asociācijas (LSA) prezidente Marika Nugumanova.

Maisam gals vaļā

Deniss Vasiļjevs šosezon bija piedalījies četrās sacensībās, allaž ieņemot ceturto vietu. Tā bija gan olimpisko spēļu arēnas testa mačos oktobrī Pekinā, divos “Grand Prix” posmos novembrī un arī sacensībās Horvātijā decembrī. Rezultātu līkne pakāpeniski gāja uz augšu (abu programmu summā rezultāti – 217, 248, 254 punkti, vien Zagrebā mazliet mazāk – 250), bet Tallinā Vasiļjevs bija nobriedis kam īpašam, labojot personīgos rekordus gan īsajā (90,24), gan izvēles pro­grammā (181,84) un attiecīgi arī summā – 272,08 punkti. Pēc īsās programmas viņš bija sestais, bet izvēles slidojums Sergeja Prokofjeva pagājušā gadsimta pirmajā pusē komponētās mūzikas baletam “Romeo un Džuljeta” pavadījumā bija tik augstvērtīgs, ka ļāva apsteigt trīs konkurentus. Vasiļjeva trenera, titulētā šveicieša Stefana Lambjela reakcija pēc audzēkņa izpildījuma pateica visu – perfekti! Par diviem punktiem vairāk saņēma itālis Daniels Grasls, bet uzvarējušais krievs Marks Kondratjuks nopelnīja par 14 vairāk.

“Tas bija labākais sniegums Denisa karjerā. Beidzot programmā iekļāvis četrkāršo lēcienu, tādējādi pēc punktu sistēmas var pacelties stipri augstāk. Pagājušās sezonas sākumā vienos mačos bija sanācis, šosezon vienreiz mēģināja un krita, bet Eiropas čempionāts ir cita ranga sacensības, sanāca ideāli,” LSA vadītāja Nugumanova neslēpa, ka arī viņai bijušas prieka asaras.

Īsajā programmā neriskēja

Četrkāršais lēciens ir ikviena daiļslidotāja mērķis. Tā nav ekstra, kuru spēj tikai izredzētie, taču ir arī augstākā līmeņa atlēti, kuriem tas nav pa spēkam, piemēram, vienam no labākajiem amerikāņiem – Džeisonam Braunam. Uz medaļu bez tā pretendēt nav iespējams, līderu arsenālā ir vairāki četrkāršie lēcieni – trīskārtējais pasaules čempions Natans Čens no ASV un olimpiskais čempions Juzuru Hunju no Japānas izpilda pat piecus vienā slidojumā. Kondratjuks un Grasls Tallinā veica pa trijiem. “Graslam bija pat sarežģītāki kā uzvarētājam, bet slidojums nebija tik labs. Denisam ir brīnišķīgi komponenti, pēc tiem viņš ir pirmais. Programmas ir tik organiskas, atbilst mūzikai, izpildījums ir tik mākslinieciski augstvērtīgs. Kā mēs sakām – slidu pārvalda. Slīdējums, fili­grānās šķautnes pagriezienos. Starp elementiem nav tukši skrējieni, bet ir dažādas figūras, pārejas ļoti labas. Nebija nevienas mazas kļūdiņas,” skaidroja Marika Nugumanova. “Lai Deniss spētu izpildīt vairākus četrkāršos lēcienus, jāpilnveido tehnika, jo ar fizisko sagatavotību viss ir kārtībā. Bet tagad maisam gals ir vaļā, parādījis, ka to var. Sportistam jāiegūst pārliecība. Varbūt vajadzēja riskēt arī īsajā programmā, bet iesildoties pamēģināja, neizdevās un nolēma netaisīt.”

Internacionāls pāris

Pirms četriem gadiem Deniss Vasiļjevs Eiropas čempionātā izcīnīja ceturto vietu, bet mēnesi vēlāk Phjončhanā sekoja 19. pozīcija. Nugumanova domā, ka Pekinā daugavpilietis var pacīnīties par iekļūšanu desmitniekā – ja uzlabos īso programmu, iekļaujot tajā četrkāršo lēcienu, un vismaz noturēs latiņu izvēles programmā. Sešinieks gan ir pārāk ambiciozs, jo ir ļoti spēcīgi ASV, Japānas, Kanādas, Dienvidkorejas sportisti, acīmredzot būs arī Krievijas labākais daiļslidotājs Mihails Koļada, kurš Tallinā nestartēja. Denisam gatavošanās olimpiskajām spēlēm norit bez lielām problēmām, un atlikušajā laikā viņš Šveicē turpinās slīpēt pašreizējo programmu.

Vēl viens Latvijas daiļslidotājs Daniels Kočkers Eiropas čempionātā ierindojās 29. vietā 34 dalībnieku konkurencē. Anetei Lācei īsajā programmā 25. vieta starp 36 dalībniecēm, paliekot pirmajai aiz to sportistu pulka, kas kvalificējās izvēles programmai. Aurēlija Ipolito un Lūks Rasels dejās bija 24. vietā no 26 pāriem. Aurēlijas mamma nāk no Valmieras, bet Rasels ir brits, duets trenējas Londonā.