Oskara Ķibermaņa četrinieks Pasaules kausa pēdējā posmā, kas reizē bija Eiropas čempionāts, pārsteidza, izcīnot zelta medaļas. Foto: Viesturs Lācis/IBSF

Latvijas sportistiem ļoti veiksmīgi noslēdzās šīs sezonas PK izcīņa skeletonā un bobslejā Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas sportistiem ļoti veiksmīgi noslēdzās šīs sezonas Pasaules kausa (PK) izcīņa skeletonā un bobslejā, mājup no Šveices kalnu kūrorta Sanktmoricas vedot divus Eiropas čempionu titulus.

Martins Dukurs izcīnīja savu 12. Vecā kontinenta čempiona titulu un 11. reizi triumfēja PK kopvērtējumā. Abos braucienos labākais laiks, summā par 0,45 sekundēm pārspēts vācietis Aleksandrs Gasners, bet vēl sešas simtdaļas zaudēja Kristofers Grotērs. Tomass Dukurs braucienos astotais un ceturtais, summā septītais. PK kopvērtējumā Martins, uzvarot trijos no astoņiem posmiem, šosezon nopelnīja 1623 punktus, par 72 punktiem pārspējot vācieti Akselu Jungku. Tomass ar 1249 punktiem ierindojās astotajā vietā.

Vakar patīkami pārsteidza Oskara Ķibermaņa četrinieks ar stūmējiem Matīsu Mikni, Edgaru Nemmi un Dāvi Spriņģi. Pirmajā braucienā jauns trases rekords un labs handikaps pār tuvākajiem sekotājiem (+0,15). Otrajā braucienā nedaudz ātrāks bija tikai sezonas līderis Frančesko Frīdrihs, taču ne tik daudz, lai apdraudētu mūsējo uzvaru, Ķibermanim summā esot pārākam par 0,16 sekundēm.

Oskaram četriniekos šī bija pirmā uzvara pēdējos piecos gados, kā arī pirmais Eiropas čempiona tituls kvartetiem (2020. gadā viņš uzvarēja divniekos), savukārt Latvijas bobslejā viņš ir ceturtais pilots pēc Sanda Prūša, Jāņa Miņina un Oskara Melbārža, kurš četriniekos uzvarējis Eiropas čempionātā. Medaļa tālu nebija arī duetā ar Mikni, kur ceturtā vieta, par vienu sekundes desmitdaļu atpaliekot no bronzas godalgas (PK vērtējumā viņi piektie).

Liela intriga bija par Emīla Cipuļa pilotētā četrinieka izredzēm ielēkt olimpiskā vilciena pēdējā vagonā. Lai to īstenotu, vajadzēja ieņemt vismaz 11. vietu, taču sanāca pamatīgs fiasko – kļūdas jau startā un beigās vien 22. rezultāts.

Līdz ar to Latvija Pekinā startēs ar diviem divniekiem un vienu četrinieku jeb septiņiem sportistiem. Vēl gan ir niecīgas izredzes, ka kāda valsts savu četrinieku nepiesaka, taču izlases galvenais treneris Sandis Prūsis tādai iespējai netic. Bobslejisti no trešdienas sāk treniņnometni Valmierā, bet piektdien jau pakos tehniku un sūtīs to uz Pekinu. Jācer, ka Sanktmoricas panākums dos pārliecību pirms olimpiskajām spēlēm, jo kopumā šī sezona dažādu iemeslu dēļ (traumas, likstas ar tehnikas atgādāšanu no Ķīnas) sanāca pablāva.