“Latvijai tuvojas atvasara!” Toms Bricis par laika prognozi nākamajai nedēļai

Foto: ekrānuzņēmums no Toma Briča videobloga vietnē “Facebook”

Kā savā videoblogā vietnē “Faebook” norāda Latvijas Televīzijas (LTV) laika ziņu redaktors Toms Bricis, Latvijai tuvojas atvasara.

Tiesa, viņš gan arī norāda, ka joprojām neesot panākta vienošanās par to, kas ir atvasara. Tas skaidrojam ar to, ka meteoroloģijā šāda termina “atvasara” nemaz neesot. Tāds neeksistē, jo to nevar nodefinēt.

Taču Bricis šādu terminu izmanto un to skaidro drīzāk kā sajūtas.

Attiecībā uz to, kā atvasara pie mums ieradīsies Bricis skaidro, ka pirmdien karstums no Ziemeļāfrikas un Vidusjūras reģiona ieplūdīs Eiropas rietumu un centrālajā daļā.

Otrdien un trešdien šī subtropiskā gaisa masa plūdīs uz mūsu pusi. Tiesa, atnākot līdz Baltijai, tā jau būšot padzisusi, taču pašreizējās prognozes ļaujot cerēt, ka otrdien un trešdien daudzviet Latvijā temperatūra pārsniegšot 20 grādu atzīmi, un optimistiskākie scenāriji vietām pat pieļaujot 25 grādu siltumu.

Ceturtdien no Skandināvijas sāks ieplūst aukstums, bet, visticamāk, vēl Latgalē un latvijas austrumos siltums noturēsies arī ceturtdien. Taču no piektdienas gan viss cauri, atpakaļ būšot kārtīgs rudens.

Toma Briča videoblogs: