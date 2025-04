Foto: LETA

Latvijas ceļi pazūd miglā! Satiksmes apgrūtinājumi un svētdienas laika prognoze Ieteikt







Svētdien lielākajā daļā Latvijas gaidāma silta diena, vien vietām Rīgas jūras līča piekrastē būs nosacīti vēsāks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) sinoptiķi.

Reklāma Reklāma

Rīta stundās atsevišķos rajonos būs vērojama migla.

Nokrišņi svētdien nav gaidāmi, būs saulains, bet brīžiem sauli aizklās mākoņi. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš.

Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +11..+16 grādiem, bet vietām līča piekrastē maksimālā gaisa temperatūra būs vien ap +10 grādiem.

Rīgā svētdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņu nebūs un arī vējš saglabāsies lēns. Maksimālā gaisa temperatūra dienas laikā būs ap +14..+16 grādiem.

Jau ziņots, ka nākamnedēļ gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies virs +20 grādiem.

Ļoti bieza migla vietām apgrūtina braukšanu

Šorīt vietām ļoti bieza migla ar redzamību līdz 100 metriem apgrūtina braukšanu pa valsts un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Rīgas līdz Raunai, Valmieras šosejas (A3) posmā no Murjāņiem līdz Stalbei, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Salaspils līdz Pļaviņām, Bauskas šosejas (A7) posmā no Rīgas līdz Dzimtmisai, Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Dalbei, Liepājas šosejas (A9) posmā no Rīgas līdz Kaģiem, kā arī Ventspils šosejas (A10) posmā no Rīgas līdz Kūdrai un no Ventspils līdz Strazdei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Ventspils, Talsu, Ogres, Cēsu un Aizkraukles apkārtnē.

Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.

Reklāma Reklāma

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozēm bieza migla Latvijā, tostarp Rīgā, saglabāsies līdz priekšpusdienai. Migla būs bieza, redzamībai samazinoties līdz pat 100 metriem.