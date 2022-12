Latvijas hokejam izaicinājums Kanādā Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas jauniešu (U-18) hokeja izlase sekmīgi sākusi pārbaudes turnīru Kanādā, divos mačos tiekot pie vienas uzvaras, pārspējot Zviedrijas vienaudžus.

Oļega Sorokina, Jura Ozola un Herberta Vasiļjeva trenētā U-18 izlase piedalās Pasaules junioru Izaicinājuma turnīrā. Tas ir pārbaudes turnīrs, mūsējiem toties reta iespēja, jo parasti pārbaudes mačos nākas tikties ar dāņiem, norvēģiem, savulaik bieži ar baltkrieviem. Latvijas hokejam lieliska iespēja, jo jaunie spēlētāji var nokļūt Ziemeļamerikas hokeja skautu redzeslokā, un kādam jaunajam censonim pēc tam veidot jau karjeru otrpus okeāna. Tāpat iespēja samērot spēkus ar saviem vienaudžiem no hokeja dzimtenes.

Mājinieki kanādieši tur startē ar divām komandām – viena no valsts austrumu puses, otra no rietumu. Savas komandas atveduši arī amerikāņi un zviedri. Pēc apļa turnīra četras labākās tiks pusfinālā. Latvijas izlase pirmajā mačā ar 1:3 zaudēja kanādiešiem no austrumiem, bet otrajā spēlē ar 3:2 papildlaikā uzvarēja Zviedrijas vienaudžus. Latvijas hokejam izlašu līmenī uzvara pret Zviedriju vienmēr ir notikums.

Sorokina puikas parādīja raksturu, jo pēc 20 minūtēm bija iedzinējos ar 0:2, pēdējā trešdaļā panāca izlīdzinājumu 2:2, bet papildlaikā uzvaras vārtus iemeta Toms Mots, kuram tas bija otrais precīzais metiens spēlē. Vēl reizi izcēlās Kristers Ansons, vārtos Aksels Ozols atvairīja 35 pretinieku metienus. Šovakar Latvijas jauniešiem spēle pret Kanādas rietumu izlasi, piektdien pret amerikāņiem. Vēl viens panākums ļaus iekļūt pusfinālā.

Labas ziņas arī par nedaudz vecākiem Latvijas hokejistiem, jo divdesmitgadīgais Oskars Lapinskis un par viņu gadu jaunākais Darels Dukurs uz diviem gadiem pagarinājuši līgumu ar Šveices augstākās līgas klubu Langnavas “Tigers”. Tas nozīmē, ka Šveicē ar viņiem rēķinās kā ar profesionāliem hokejistiem. Lapinskis jau šosezon spēlē “Tigers” rindās, 23 spēlēs nopelnījis sešus (1+5) rezultativitātes punktus.

Dukurs pagaidām vēl junioru komandā, tiesa četras spēles arī pēc spēka otrajā Šveices līgā. Lapin­skis šonedēļ ar Latvijas izlasi piedalīsies pārbaudes turnīrā Slovākijā, Dukurs ir U-20 izlases kandidāts, un gadu miju sagaidīs Kanādā, kur Arta Ābola trenētā U-20 izlase centīsies atkārtot šogad pasaules čempionātā sasniegto – iekļūt ceturtdaļfinālā, un, ja izdosies, mēģināt vēl ko nebijušu, tikt pusfinālā.

Junioru (U-20) izlase gatavošanos pasaules čempionātam sāka šīs nedēļas sākumā, uz Kanādu dosies svētdien. Tur plānotas divas pārbaudes spēles pret čehiem un vāciešiem. Savukārt jau pasaules čempionātā, sākot no 26. decembra grupā pretim nāks ASV, Šveice, Somija un Slovākija. Tālāk tiks četras komandas.