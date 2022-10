Latvijas vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļava. Foto: Evija Trifanova/LETA

Latvijas vēstnieks: Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēma ir novecojusi, taču tā tiek izmantota prasmīgi







Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēma ir novecojusi, taču tā tiek izmantota prasmīgi, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” sacīja Latvijas vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļava.

Vērtējot vakar notikušās apšaudes, Kļava norādīja, ka kopumā tas nav nekas jauns – Ukraina karo jau astoņus mēnešus un cilvēki to saprot, ņemot vērā, ka daudziem tuvinieki vai paziņas ir armijā.

“Ikdienā dažādi ģeogrāfiskie punkti tiek apšaudīti, bet vakar tas bija ļoti masīvi. Vakar bija krietni vairāk triecienu pa civilo infrastruktūru. Taču tas nebija nekas jauns,” sacīja Kļava.

Viņš skaidroja, ka ukraiņi turpina atjaunošanas darbus, tostarp atjaunojot elektroapgādi tur, kur tā pārtrūkusi apšaudes izraisīto traucējumu, ugunsgrēku dēļ. Daudzviet atjaunošanas darbi aizņems daudz laika, taču, kā pauda Kļava, strādnieki tur veic brīnumus, tik īsā laikā atjaunojot energoapgādi.

Vakardienas apšaudes apliecina, ka Ukrainai nepieciešami moderni ieroči. Ukrainas Gaisa spēki un Sauszemes spēku pretgaisa aizsardzība iznīcināja 43 ienaidnieka spārnotās raķetes un 13 dronus no kopumā vairāk nekā 84 raķešu un aviācijas triecieniem.

“Ukraina to dara ar savu pretgaisa aizsardzības sistēmu, kas ir gan novecojusi, bet ukraiņi ar to rīkojas ļoti prasmīgi,” vērtēja Kļava, pieļaujot, ka valstis tuvākajā nākotnē piegādās Ukrainai modernākas aizsardzības sistēmas.

Kā ziņots, vērienīgā Krievijas bruņoto spēku raķešu triecienā Ukrainā pirmdien nogalināti vismaz desmit cilvēki un vēl aptuveni 60 ievainoti, nacionālā telemaratona ēterā pavēstīja Nacionālās policijas preses sekretāre Marjana Reva.

“Ja mēs runājam par visu Ukrainu, tad līdzās Kijivai fiksēti trāpījumi vēl valsts 14 reģionos. Kopumā atbilstoši situācijai uz šo brīdi mēs varam runāt par desmit nogalinātiem un sešiem desmitiem ievainotu cilvēku Krievijas raķešu trāpījumu rezultātā visā Ukrainā,” sacīja Reva.

Šā rīta notikumi vēlreiz apstiprināja, ka Krievija tiešām ir valsts terorists, uzsvēra policijas pārstāve.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins jau atzinis, ka ir veikts trieciens Ukrainas pilsētām un kritiskās infrastruktūras objektiem. Viņš draudēja ar jauniem triecieniem, faktiski atzīstot, ka pirmdienas rīta Ukrainas pilsētu terors saistīts ar Krimas tilta spridzināšanu, norāda Ukrainas tīmekļa medijs “Unian”.

Zināms, ka Ukrainai uzbrukts ar augstas precizitātes raķetēm. Raķetes “Х101” un “Х555” izšautas no stratēģiskajiem bumbvedējiem no Kaspijas jūras reģiona. Uzbrukumā pielietotas raķetes “Kaļibr”, kas izšautas no Melnās jūras, “Iskander”, “S-300” un “Tornado”.

Eiropas Savienības (ES) skatījumā Krievijas īstenotie raķešu uzbrukumi civiliedzīvotājiem Ukrainā ir līdzvērtīgi kara noziegumiem, pirmdien paziņojis ES augstākais pārstāvis ārlietās un drošības politikā Žuzeps Borels.

Viņa preses sekretārs Peters Stano sacīja, ka civilo mērķu un civiliedzīvotāju apšaudīšana ar raķetēm ir tālāka kara eskalācija.

“Eiropas Savienība visstingrākajā iespējamajā veidā nosoda šos briesmīgos uzbrukumus civiliedzīvotājiem un civilajai infrastruktūrai (..). Tas ir pretrunā starptautiskajām cilvēktiesībām, un šī nekritiskā vēršanās pret civiliedzīvotājiem ir kara noziegums,” paziņoja Stano.