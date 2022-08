Publicitātes foto

Lauksaimnieku kreditēšanai ar ierasto mērauklu pieiet nevar







Finansējuma pieejamība kā bijusi, tā palikusi viena no galvenajām lauksaimnieku problēmām. Protams, Lauku atbalsta dienests (LAD) atbilstoši savai kompetencei administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu, tāpat lauksaimniekiem ir iespēja vērsties ar kredīta pieprasījumu bankā. Tomēr LAD atbalsta sniegšanas mehānisms joprojām ir visai ilgs un tam nepieciešams savs līdzfinansējums, savukārt bankas mazos un vidējos lauksaimniekus kreditē nelabprāt. Kur šādām zemnieku saimniecībām vajadzības gadījumā ņemt nepieciešamos līdzekļus? Par to saruna ar LANDE kredītnodaļas vadītāju Mārtiņu Geidelu.

– Graudu cenas globālajā tirgū ir dubultojušās, tātad zemniekam pēc ražas novākšanas būs iespēja kompensēt energoresursu, degvielas, minerālmēslu un citu izejvielu cenu sadārdzinājumu. Tomēr līdz tam, kā saka, ir jānodzīvo, bet papildu finansējums ir vajadzīgs jau šodien.

– Problēma ir tajā, ka daudzi zemnieki nezina par alternatīvajiem risinājumiem, kur saņemt aizdevumu. Pēc saņemtā aizdevuma zemnieks ir pārsteigts, cik patiesībā viss bija ērti, ātri un par to viņš ir gatavs samaksāt augstāku procentu likmi, kā to darītu, ja aizdevumu būtu izdevies saņemt bankā. Mēs neesam banka un nekonkurējam ar to, bet mūsu mērķis ir pavisam tuvā nākotnē piedāvāt plašāko aizdevumu klāstu zemniekiem par tiem pieejamāko procentu likmi.

– Ja nav noslēpums, kurš LANDE pakalpojums lauksaimnieku vidū ir vispopulārākais?

– Viens no pieprasītākajiem pakalpojumiem ir aizdevums pret nākotnes ražu. LANDE ir vienīgais nebanku kreditētājs Latvijā, kurš, piedāvājot šādu pakalpojumu, neprasa no lauksaimnieka sadarbību ar kādu konkrētu graudu uzpircēju. Zemnieks pats izvēlas, kam nodot graudus. Ar graudu uzpircēju vienojamies par trīspusēju līgumu, kad pēc graudu nodošanas saņemam aizdoto summu un tās procentus, bet graudkopis atlikušo daļu. Ja gadījumā bijis slikts gads, raža nav padevusies tāda, kā plānots, arī tad pamata satraukumam nav. Nepieciešamības gadījumā varam līgumu pagarināt vēl uz gadu. Jo aizdevumi lauksaimniekiem un zemnieku saimniecībām tomēr ir ļoti specifiska kreditēšanas sfēra, kur katrai situācijai jāpieiet individuāli.

– Vai pašreizējā ģeopolitiskā krīze un tās izraisītais cenu kāpums liek lauksaimniekiem aiztaisīt maciņus ciešāk, vai tomēr zemnieki iegulda savu saimniecību attīstībā? Ko liecina jūsu novērojumi?

– Mums ir klienti, kuri būvē angārus graudu uzglabāšanai un iepērk graudu kaltes, lai varētu pārdot graudus tad, kad tiem būs visizdevīgākā cena. Zemnieki saprot, ka savā angārā un graudu kaltē ieguldītās investīcijas atmaksāsies jebkurā gadījumā. Tāpat lauksaimnieki jau laikus domā arī par izejvielu iegādi un minerālmēslu rezervju veidošanu. Mazās un vidējās zemnieku saimniecības investē arī lietotas lauksaimniecības tehnikas iegādē.

– Kā zināms, lauksaimniecības tehniku un iekārtas zemnieku saimniecības var iegādāties arī ar LAD atbalstu. Protams, tas aizņems laiku…

– Jāsaprot, ka tehnika, kas nepieciešama zemniekiem, šobrīd ir ļoti pieprasīta, un visticamāk, ka pārdevējs negaidīs, kamēr pircējs sarūpēs līdzekļus vai LAD apstiprinās atbalstu tās iegādei. LANDE to visu var nokārtot ātri un vienkārši. Pieprasījumu izvērtējam tās pašas dienas laikā, un, ja nolemts aizdevumu piešķirt, sūtam klientam piedāvājumu. Pēc līguma parakstīšanas dienas vai divu laikā attiecīgā summa ir klienta kontā. Ja nepieciešams, nosūtam pārdevējam garantijas vēstuli un lūdzam rezervēt zemnieka noskatīto traktoru vai jebkuru citu tehnikas vienību.

Nebanku kreditētāja pakalpojumi var kļūt par sava veida “glābšanas riņķi” arī lielajām zemnieku saimniecībām. Bija gadījums, kad vienam no šādiem lauksaimniekiem pašā karstākajā darba laikā salūza traktors, bet naudu tā remontam uzreiz no bankas dabūt nevarēja. Arī attiecīgas tehnikas nomāšana nebija labākais risinājums. Viņš vērsās pie mums un uzreiz nākamajā dienā saņēma naudu remontam. Summa bija pietiekami nozīmīga pat liela mēroga lauksaimniekam, jo arī viņiem brīva nauda “uz plauktiņa” nestāv.

– Lauksaimniecībai, jo īpaši graudkopībai, ir garš ražošanas cikls, un no ziemāju sējas līdz graudu realizēšanai paiet apmēram gads. Attiecīgi arī apgrozāmo līdzekļu nepieciešams vairāk. Ko tad, ja zemnieks jau ir aizņēmies naudu, bet augstās inflācijas dēļ ar to nepietiek?

– LANDE pakalpojumi ir labs risinājums arī tad, kad zemniekam nepieciešams 50% pašu līdzfinansējums LAD atbalstītam projektam. Ja gada sākumā lauksaimniekiem vēl bija šādiem mērķiem atlikta nauda, tad izejvielu un energoresursu cenu lēciens to visu “noēda”.

Iepriekš, ņemot pie mums aizdevumu apgrozāmiem līdzekļiem, klienti jau bija izplānojuši, cik daudz līdzekļu viņiem vajadzēs, bet tagad, kulšanas laikā, ir spiesti prasīt papildu finansējumu. Mēs varam viņiem šos līdzekļus piešķirt, turklāt iepriekšējais aizdevums tādēļ nav jāatdod. Vienkārši kredīta summa kļūst lielāka. Arī atmaksas veidi ir dažādi. Piemēram, iespējams noslēgt aizdevuma līgumu uz trīs gadiem, un klients katru mēnesi maksā procentus un daļu no pamatsummas. Iespējams arī ik mēnesi maksāt tikai procentus, bet pamatsummu gada beigās, kad zemnieks, piemēram, nodevis lopus. Var arī gadu nemaksāt neko, bet gada beigās nomaksāt uzkrātos procentus un visu vai arī daļu no pamatsummas. Scenāriji ir dažādi, varam pielāgoties.

– Atsevišķs stāsts ir par tādām zemnieku saimniecībām, kuras tikko uzsākušas darbību. Uz banku kredītiem tās lielākoties var necerēt, tāpat var nekvalificēties arī LAD atbalstam. Ko piedāvā nebanku sektors?

– Mums ir vairāki klienti, kuri ar lauksaimniecību nodarbojas pirmo gadu. Aizdevuma saņemšanai viņiem nepieciešams nodrošinājums, piemēram, zeme. Izvērtējam arī fizisko personu – jaunās saimniecības īpašnieku vai valdes locekļu kredītvēsturi. Pats galvenais, lai klients ir maksātspējīgs, bet viņa ieplānotais – reāli īstenojams.

LANDE kredīts lauksaimniekiem pieejams pat neizejot no savas saimniecības. Pieteikumi tiek iesniegti un izskatīti attālināti, savukārt piedāvājumu zemnieks saņem e-pastā. Ja lauksaimniekam tas šķiet atbilstošs, tad līgumu var parakstīt elektroniski, saņemt ar kurjeru, nosūtīt parakstītos dokumentus ar pasta starpniecību vai arī izdarīt to uzņēmuma birojā.

Mēs šogad esam uzsākuši jaunu klientu stāstu sēriju, kuras ietvaros apbraukājam mūsu klientus, aprunājamies ar tiem un nofilmējam video, kurā tie pastāsta, kādam mērķim aizdevumu ņēma un kā vērtē sadarbību ar LANDE. Līdz ar to esam pārliecinājušies, ka labākā mūsu reklāma ir no mutes ausī, kur klients iesaka mūs savam kaimiņam un tā uz priekšu. Tas ir mūsu darba vislabākais novērtējums, ka saņemam zvanu no jauna klienta, kurš atsaucas uz kādu mūsu esošo klientu.