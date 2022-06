Foto: Dainis Bušmanis

Kāpēc sulu pakām tagad ir tik dīvaini korķi? Cilvēki ir neizpratnē







Sandra Dieziņa, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Cilvēku satraukumu izraisījuši sulu paku jaunie korķīši, kas daļai lietotāju radījuši neērtības. Kā izrādās, korķu nomaiņa ir Eiropas prasība.

Sociālajā vietnē “Twitter” daļa patērētāju dalās ar savu pieredzi, mēģinot atvērt “Cido” sulas. “Lai jums visiem burvīga diena, izņemot tiem, kuri izdomāja sačakarēt “Cido” sulas korķīti”, “Tagad, saspiežot paku, korķis ir vaļā. Vai “Cido” man tagad mazgās somu, ja sulas paka tur atvērsies?” – šādi un vēl citi ieraksti vēstīja, ka cilvēki ir neizpratnē, vai “Cido” sulas paku korķi nav brāķēti. Arī šo rindu autorei pirmā pieredze ar sulu pakas atkārtotu aizvēršanu neveicās tik gludi, bet, veicot darbības atkārtoti, tas izdevās raiti.

Samazina plastmasu dabā

Korķus atskrūvējot, tie paliek piestiprināti pie iepakojuma ar mērķi samazināt sīko plastmasas atkritumu nonākšanu dabā un to radīto piesārņojumu. Foto: Dainis Bušmanis

Pašlaik uz jaunā parauga pakām redzama lietošanas instrukcija, lai iedzīvotāji zinātu, kādas darbības jāveic. Lūdzām skaidrojumu dzērienu ražotājam, kāds ir iemesls iepakojuma maiņai.

Uzņēmuma pārstāve Lilita Pelčere skaidro, ka “Cido Grupa” ir pirmais uzņēmums Eiropas Savienībā (ES), kas sadarbībā ar “Tetra Pak” ieviesis videi draudzīgākus korķus visiem viena litra “Tetra Pak” kartona iepakojumiem. Korķus atskrūvējot, tie paliek piestiprināti pie iepakojuma ar mērķi samazināt sīko plastmasas atkritumu nonākšanu dabā un to radīto piesārņojumu.

Izmaiņas veicina to, ka korķis nenozūd dabā, piemēram, mežā vai pludmalē, bet kopā ar paku tiek pārstrādāts. Jaunais korķis ļaušot ietaupīt aptuveni 7,56 tonnas plastmasas gadā, jo katrs jaunais korķis ietaupa 0,5 gramus plastmasas, salīdzinot ar vecajiem korķiem.

Izmaiņas ieviestas, jo, izpildot ES prasības, Latvijā pieņemts likums, kas paredz, ka no 2024. gada jūlija visiem no plastmasas izgatavotiem korķīšiem un vāciņiem jābūt neatdalāmiem no dzērienu iepakojuma. “Cido Grupa” ir pirmā dzērienu ražotāja, kas šo prasību jau izpilda “TP Prisma” iepakojumam. Proti, visas viena litra sulas tetra pakas no šī gada februāra tiek ražotas ar jaunajiem korķiem.

Lai šo projektu īstenotu, “Cido Grupa” ieguldīja 50 tūkstošus eiro. Šis ir tikai viens no soļiem, lai “Cido Grupa” līdz 2025. gadam kļūtu pilnībā klimatneitrāla un būtu ilgtspējīgākais uzņēmums savā jomā. Vienlaikus tiek realizētas vēl citas ieceres, kas samazina ietekmi uz dabu.

Piemēram, jau patlaban “Cido Grupa” iepērk no partneriem 100% atjaunīgo elektroenerģiju, bet nākamais solis ir uz ražošanas ēku jumtiem izvietot saules paneļus elektroenerģijas ieguvei. Līdz 2025. gadam uzņēmums plāno pilnībā atteikties no fosilā kurināmā, tāpēc šobrīd pakāpeniski notiek pāreja uz dabasgāzei alternatīviem enerģijas avotiem.”

Līdz ar depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā “Cido Grupa” plāno atgūt 85–95% iepakojuma no kopējā tirdzniecībā pieejamā produktu apjoma. Otrs solis ir pāreja uz pilnībā pārstrādātu iepakojumu. Jau tagad visi alus un zīmola “Mangaļi” produkti tiek ražoti, izmantojot pilnībā pārstrādātu PET iepakojumu. Uzņēmuma mērķis ir līdz 2023. gada beigām 100% pāriet uz pilnībā pārstrādātu, pārstrādājamu un atkārtoti lietojamu iepakojumu.

Konkurenti – uz tā paša viļņa

Ko dara citi sulu ražotāji un kad plāno ieviest izmaiņas? Uzņēmumā “Orkla Latvija” noskaidrojām, ka “Guttas” viena litra pakām jaunie korķīši pakāpeniski tiks ieviesti no šā gada jūlija, bet divu litru pakām – 2023. gada janvārī.

Uz jautājumu, vai tas prasīs papildu ieguldījumus, “Orkla Latvija” pārstāve Lineta Mikša skaidro, ka tiks pilnveidota ražošanas līnijas sadaļa, kas liek korķus pakām, taču speciālas investīcijas tas neprasīs.

Jaunā tipa korķa lietošana

* Lai atvērtu paku, korķis ir jāpagriež ­pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

* Korķis paliek piestiprināts pie iepakojuma.

* Lai aizvērtu paku, korķis ir jāaizspiež.

* Lai atvērtu paku ­atkārtoti, korķis ir ­jāpagriež.

Avots: “Cido Grupa”