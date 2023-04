Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības (LVSADA) rīkotā protesta akcija 27.09.2022. Foto: Evija Trifanova/LETA

Lāzermedicīnas spožums, veiksmes un saniegumi, kā arī blēži bez izglītības un ar „feiku” aparatūru lāzermedicīnā Ieteikt







Pēteris Apinis, ārsts

Blēdīgi pseidomedicīnas pakalpojumi ir temati, kas gandrīz nekad netiek analizēti sabiedriskajā telpā. Sociālie tīkli ir pārpilni ar uzturbagātinātāju reklāmām, kam piestiprināti izteiksmīgi profesora Andreja Ērgļa, Anatolija Danilāna vai Andra Skrides attēli. Tiek reklamēti nejēdzīgi dārgi produkti, kas satur dažus vitamīnus un augu daļas, šķiet nekas nekaitīgs, ja neskaita faktu, ka reklāma uzstājīgi (it kā iepriekšminētais profesors) iesaka nekavējoties pārtraukt lietot visus citus medikamentus. Bet medikamentu lietošanas pārtraukšana diabēta, hipertonijas, plaušu hipertenzijas pacientiem draud ar nāvi.

Pēdējā laikā internetu pārplūdinājušas pseidomedicīnisku, peidokosmētisku pakalpojumu reklāmas, kur ar viltotu (kādā lielā Āzijas valstī ražotu) lāzeriekārtu cilvēks bez medicīniskas izglītības apņemas veikt lāzerepilāciju, izņemt tetovējumu ar iepriekšējās mīļākās vārdu vai cietuma kameras numuru, noņemt pumpas vai pat izārstēt melanomu. Latvijā un arī citur Eiropā lāzeriekārtas tiek uzskatītas par augstas bīstamības iekārtām, un ar tām drīkst strādāt tikai speciāli apmācīts ārsts.

Pameklēju sociālos tīklos plašāk, caur citu profilu iesaistījos dažādās interešu grupās. Pārsteidzoši – zem medicīnas izkārtnēm neprofesionāļi apņemas veikt botulīna injekcijas, noņemt grumbas, ārstēt neauglību un ko vēl tik ne. Satiku dažas pacientes, kas cietušas no neprofesionālas pseidomedicīniskas kosmētikas. Godājamai kundzei epilācija kājām bija tās pādarījusi par leoparda ādas analogu. Ieskatījos acīs skolotājai, kurai pēc nemākulīgas botulīna injekcijas plakstiņi nevērās ciet. Un šajā gadījumā uzzināju, ka šī botulīna injekcija veikta mājas apstākļos, ieradusies glīta sieviete, kas sevi uzdevusi par Ukrainas vadošo speciālisti. Lieki teikt, ka nav izsniegta nekāda medicīniska dokumentācija vai čeks par samaksāto naudu.

Ja es aprakstītu visus melīgos pseidokosmētiskos, pseidomedicīniskos pakalpojumus, lasītājai zustu interese. Uzrakstīšu par lāzermedicīnu, kur, manuprāt, nespeciālista apmeklējums var radīt vislielākās problēmas. Īpaši tādēļ, ka sociālajos tīklos atradu piedāvājumu 1 dienas laikā apmācīt lāzerepilācijā.

Pajautāju – cik ilgi lāzermedicīnu mācījies Lāzerplastikas klīnikas vadītājs, plastikas ķirurgs Valdis Ģīlis – viņš teica: vismaz desmit gadus, stažējoties ASV, Kanādā, Vācijā, Spānijā, Izraēlā. Kaut kā dīvaini – ārsts mācās visu mūžu, bet šarlatāns – vienu dienu. Un vēl Valdis Ģīlis teica, ka neriskētu strādāt ar „feikām” lāzeriekārtām, jo lāzera stars var ne tikai ārstēt, bet arī radīt komplikācijas; savukārt precizitāte, kalibrācija un regulāra inženiera aprūpe iespējamās kompilācijas maksimāli novērš.

Šo rindu autors visai daudz ir mācījies fiziku, rediģējis rakstus un zinātniskus darbus par lāzermedicīnu, taču pats neuzdrošinātos mesties virsū pacientam ar lāzerstariem, ja vien nesadomātu četrus gadus mācīties rezidentūrā.

Mazliet par lāzeriem medicīnā

Pavasarī pieaug pieprasījums pēc precīzas un mazāk invazīvas ārstēšanas, rezultāts sauļošanās sezonai vajadzīgs labs un tūlīt, tādēļ lāzeri tiek plaši pielietoti dermatoloģijā un ķirurģijā. To indikācijas ir daudzveidīgas, to efektivitāte ir pierādīta.

Lāzers ir akronīms, kas apzīmē gaismas pastiprināšanu ar stimulētu starojuma emisiju. Tas ir elektromagnētiskā starojuma avots, kas spēj griezt, koagulēt, iznīcināt vai pārveidot audus.

Tomēr lāzera izmantošana ir saistīta ar dažiem riskiem: acu bojājumiem, apdegumiem, kā arī – ar iespējamu aizdegšanos (kolēģi Anglijā līdzīgā rakstā brīdina, ka nespeciālista nepareizi aprīkotā kabinetā kabinetā agri vai vēlu izcelies ugunsgrēks). Lāzera ierīce šarlatāna rokās ir tas pats, kas granāta mērkaķim. Es jums mēģināšu to izskaidrot iespējami vienkāršoti, bet patiesībā lāzermedicīna ir viena no sarežģītākajām medicīnas nozarēm.

Lāzera gaisma ir koherents, vienvirziena, intensīvs, monohromatisks viļņu stars. Tā izmanto viļņu garumu redzamajā gaismā (400–800 nanometri), infrasarkanajā (800–100000 nanometri) un ultravioletajā (10–400 nanometri) diapazonā. Lāzera staru kūļa emisija var būt nepārtraukta vai impulsa režīmā. Katram viļņa garumam ādā reaģē citas molekulas. Tās ir ūdens, kā arī krāsainas molekulas, ko sauksim par hromoforiem. Lāzera stara hromofori ir hemoglobīns, melanīns un mākslīgie pigmenti.

Lāzerus, kas iedarbojas uz hromoforiem sauc par selektīvās fototermolīzes lāzeriem, bet – tos, kas uz ūdeni – par ablatīviem lāzeriem.

Katrs viļņa garums iekļūst noteiktā dziļumā. Šī difūzija ir atkarīga arī no stara diametra, fluences un impulsa ilguma (jo lielāks stara diametrs, jo dziļāk iet lāzera viļņi). Absorbcijas līkne nav lineāra, bet viļņveida, piemēram, hemaglobīns, kas ir sarkanā krāsa, absorbē gan 515–575 nanometros, gan par 1064 lielākos nanometros (neodīmija lāzers).

Lāzera stars iedarbojas fototermiski, fotomehāniski, fotoķīmiski vai veic fotoablāciju. Šo darbību izskaidrot vienkāršiem vārdiem man ir ļoti grūti, jo fiziķi nav ārsti – viņi sarunājas savā, citiem nesaprotamā valodā, to var saprast vai uzreiz izlaist no lasītā.

Fototermālā iedarbība ir saistīta ar gaismas pārvēršanu siltumā, kas (līdz ar audu bojājumu) rada iztvaikošanu, koagulāciju vai šūnu destrukciju. Kopumā šāda lāzera iedarbība rada selektīvu fototermolīzi vai selektīvu fotokoagulāciju.

Fotomehāniskais efekts rodas tad, kad viļņa enerģija ir lielāka par molekulu saistīšanās enerģiju, izraisot molekulāro saišu plīsumu un fragmentu izspiešanu. To rada ļoti enerģētiski lāzeri ar ļoti īsu ultravioleto viļņu garumu (eksimēru lāzeri). Šos ļoti precīzos lāzerus lieto acu klīnikā, ar šādiem lāzeriem var ārstēt vitiligo – atjaunot ādai pigmentu.

Fotoablācijas rezultātā notiek mehāniskā dezintegrācija, iztvaikojot audos esošajam ūdenim (CO2 vai Erbija lāzeri). Erbija lāzers ir ļoti precīzs, taču nenotiek koagulācija un ablācijas process ir nedaudz asiņains, bet dzīšanas process ātrāks. CO2 lāzers ablācijas laikā koagulē paliekošos brūces audus, dzīšana ir nedaudz ilgāka.

Fotoķīmisko iedarbību panāk, ievadot fotosensibilizatoru, kas uzkrājas mērķa audos, tad absorbē gaismu un izraisa šūnu nāvi (tas ir apzināti, ja jāiznīcina iespējamās vēža šūnas) vai biostimulāciju. To sauc par fotodinamisko – ievada krāsvielu un ar lāzeru ļoti precīzi iedarbojas uz šo vietu.

Asinsvadu lāzeru enerģija absorbējas eritrocītos, uzkarsējot tos un izraisot asinsvadu lūmena aizkausēšanu. Galvenās indikācijas dermatoloģijā ir eritrokuperoze, ugunszīmes (portvīna plankumi), telangiektāzijas, varikoze, angiokeratomas, angiomas, hemangiomas, sārtas rētas u.c.

Pigmenta lāzeri ir vērsti pret melanīnu vai mākslīgajiem pigmentiem. Tiek izmantoti Q-switched lāzeri ar ļoti, ļoti (nano vai pikosekundēs) īsu impulsa laiku.

Indikācijas dermatoloģijā ir arī nevēlami tetovējumi, bet lai pats izliktos gudrs (ārstam ir ilgi jāmācas par dermatologu, lai šīs patoloģijas atpazītu, un es nudien uz šādām zināšanām nepretendēju) piebildīšu, ka lāzerus izmanto dažādu nēvusu, lentigo, keratožu un café au lait plankumu ārstēšanā.

Matu epilācijas lāzeri ir vērsti pret matu melanīnu tā anagēna fāzē, izraisot selektīvu fototermolīzi. Galvenās indikācijas dermatoloģijā ir pseidofolikulīts, hirsutisms, Bekera hamartoma, keloīdā akne, bet visvairāk tieši šos lāzerus izmanto kosmētisku un estētisku problēmu risināšanai.

Ablatīvie lāzeri izstaro starus, ko absorbē ūdens (ārstē tikai mīkstus audus). Nepārtrauktā režīmā vietējās anestēzijas apstākļos lāzers izraisa audu iztvaikošanu. Frakcionētā režīmā notiek kolagēna reģenerācija. Neablatīvo frakcionēto lāzeru darbības princips ir radīt termiskas mikrokoagulācijas dermā. Kolagēns tiek denaturēts un veicina reģenerācijas procesu, kā rezultātā notiek ādas izlīdzināšanās un atjaunošanās.

Lāzeriekārtas ir dažādas, ar tām ārstē dažādas kaites, un lāzermedicīna prasa ļoti nopietnu apmācību

Saprotu, ka iepriekšējā nodaļa nebija viegli lasāma. Es pateicos kolēģim Valdim Ģīlim, kurš man pacietīgi skaidroja dažādu lāzeru iedarbību.

Kontrindikācijas lāzeru pielietošanai un katram pacientam maksimāli pieļaujamā deva ir tas, kas ir zināms ārstam, bet nekad nav zināms šarlatānam, kura rokās tikusi lāzerierīce.

Maksimāli pieļaujamā iedarbība ir maksimālais lāzera starojuma līmenis, kuram cilvēks (katrs pacients individuāli!) var tikt pakļauts, neciešot tūlītējus vai ilgtermiņa bojājumus. Galvenie riski ir acu bojājumi (tīklene un dzīslene spēcīgi absorbē redzamās gaismas starojumu, īpaši ultravioletos un infrasarkanos starus. Tie var izraisīt radzenes apdegumu, keratokonjunktivītu vai kataraktu, tāpēc ir svarīgi lietot atbilstošas aizsargbrilles) un ādas bojājumi (hiperpigmentācija, ahromija, atrofiskas vai hipertrofiskas rētas, epidermas burbuļi, herpes, psoriāze vai ekzēma). Galvenie piesardzības pasākumi, kas jāievēro, ir briļļu un nedegošu cimdu valkāšana, drošības standartiem atbilstoša lāzera telpa, izvairīšanās no saules iedarbības, izvairīšanās no vairāku medikamentu lietošanas, rūpīga ādas attīrīšana pirms seansa, kā arī dziedinoša krēma un saules aizsardzības līdzekļa lietošana pēc tā. Es šeit no sevis – bez atsauces uz citiem avotiem pierakstu – neveikt lāzermedicīnas procedūras grūtniecības laikā, jo nav neviena pierādījuma tam, ka lāzermedicīna grūtniecības laikā ir nekaitīga.

Ablatīvie lāzeri iztvaicē audus, izdalot dūmus, kas satur baktērijas vai vīrusus, šūnu atliekas, benzolu, formaldehīdu, ciānūdeņradi un toksiskus aerosolus. Šo bīstamo gaisa pieārņojumu novērš ar speciālām nosūces ierīcēm, kas, kā likums, ir medicīnas iestādēs, bet nav šarlatāna ofisā.

Lai cik tas dīvaini neliktos, tieši drošības pasākumi ir noteicošais, kas atšķir medicīnas iestādi no šarlatāna. Lai izvairītos no nejaušas lāzera stara izkliedes, lāzera telpā nedrīkst būt atstarojošu virsmu. Durvis un logi nedrīkst atrasties lāzera stara ceļā, lai izvairītos no nejaušas projekcijas uz trešo personu. Medicīnas iestādēs ir precīzi dozēts apgaismojums un iekārtas, kas nepieļauj nejaušības un kļūdas, būtisks ir sprieguma stabilizators. Pilnīgi droši, ka medicīnas iestādē atradīsies defibrilators, skābekļa balons, epinefrīns, atropīns, lidokaīns, benzodiazepīni, skābekļa maska, materiāli intravenozai un intramuskulārai injekcijai utt., bet šarlatāns ar vienas dienas izglītību pat nebūs par šīm lietām dzirdējis. Nerunāsim par bīstamības zīmi uz durvīm, kas ieslēdzas kopā ar lāzeru, nerunāsim par tīrības un aseptikas standartiem.

Tā kā mūsdienās veselības aprūpes iestādēs tiek izmantotas visdažādākās lāzeru sistēmas, ir svarīgi zināt, kā nodrošināt medicīnas personāla un pacientu drošību pret lāzera starojumu.

Mazliet par krāpšanos lāzermedicīnā

Atgriezīšos pie sociālajos tīklos sludinātajām lāzerklīnikām un lāzerakadēmijām. Kā likums, šīm klīnikām nav saistības ar medicīnu, bet akadēmijām – ar izglītību.

Pārsteidzoši aktīva un agresīva ir šo klīniku reklamēšanās, tās aktīvi reklamē pakalpojumus, kas tiek sniegti ar lāzeriem un citām augstas enerģijas ierīcēm, proti – ar ierīcēm, kam būtu jābūt pakļautām Veselības inspekcijas un citām drošības pārbaudēm.

Ļoti vienkārši – lai izvairītos no uzraugošo iestāžu kontroles, šīs lāzerklīnikas nereģistrējas ārstniecības iestāžu reģistrā, bet ar novilcināšanos (iegūst laiku pakalpojumu sniegšanai bez uzraudzības vai ir neredzamas uzraugošām institūcijām) reģistrējas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju reģistrā un VID. Bieži maina firmas nosaukumus un izkārtnes. Tā, kā šīs iestādes nav reģistrējušās Veselības inspekcijā, tad arī no Veselības inspekcijas pārbaudēm jūtas pasargātas. Pat ja pēc nopietnas pacienta komplikācijas iestādē ierodas Veselības inspekcijas darbinieks, klīnikas darbinieki ierīces noslēpj vai uzdod par parastām kosmetoloģijas ierīcēm, kas nav pakļautas obligātajām drošības pārbaudēm un kuras drīkstētu lietot speciālisti bez atbilstošas kvalifikācijas.

Divas acīmredzamas problēmas, kas būtu jāsaprot katrai (katram), kas gatavs apmeklēt šādu lāzerklīniku, kas izreklamēta sociālajos tīklos:

• ja šī iestāde nav reģistrēta kā medicīniska iestāde, tad šīs lāzerklīnikas darboņi nav veikuši obligātās iemaksas ārstniecības riska fondā. Vienkāršoti – būs komplikācijas – nebūs kompensācijas;

• otrs – samaksa šajās klīnikās lielākoties ir ar skaidru naudu, bez čeka. Ja nav maksājumu apliecinoša dokumenta un nav ierakstu medicīnas dokumentācijā, klientam ir neiespējami pierādīt pakalpojuma saņemšanas faktu komplikācijas vai kaitējuma gadījumā.

Par ko katrai (katram), kas vēlas ar lāzera palīdzību kļūt skaists un/vai vesels būtu jāpārliecinās, pirms uzticēt kādam savu skaistumu un veselību? Vienkārši būtu jāzina, vai lāzerprocedūru Jums veiks īstā klīnikā īsts speciālists uz īstas iekārtas. Speciālista kvalifikāciju noteikt ir visvienkāršāk – noskaidrojiet – vai speciālists, kurš ķeras pie lāzeriekārtas, ir reģistrēts Veselības inspekcijas ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā: https://reģistri.vi.gov.lv/rap. Pēc tam pārliecinieties – vai speciālistam, kurš tiešām gatavs veikt Jums procedūru ar lāzeriekārtu, ir piešķirts kods M56 (selektīvā fototermolīze un ablatīvā lāzerķirurģija). Tieši šis kods ļauj veikt procedūras ar augstas jaudas lāzeriekārtām, tai skaitā – veikt lāzerepilāciju: https://lema/lv/doctors/. Un beigu beigās pārliecinieties, vai iestāde ir reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā: https://reģistri.vi.gov.lv/air.

Nemācīšu jums – kā atšķirt īstu lāzeraparatūru no Āzijas viltojuma. Esmu mēģinājis, man nav viegli atšķirt īstu CE drošības marķējumu no viltota.

Tad, kad šo rakstu jau biju uzrakstījis, man ienāca prātā pameklēt – kādas lāzeriekārtas es varētu iegādāties Latvijā bez speciālām zināšanām un iemaņām lāzermedicīnā, proti – ko var iegādāties medicīnas persona, kas nav saņēmusi kodu M56. Liels bija mans pārsteigums, ka es varu doties uz noliktavām un par salīdzinoši lētu naudu (atšķirībā no īstām, sertificētām lāzerierīcēm pie sertificētiem iekārtu tirgotājiem) es ne tikai varu iegādāties lāzeriekārtu, bet man to pat uzstādīs un apmācīs – kā ar to rīkoties.

Secinājumi: lūdzu nekad neveiciet lāzerprocedūru, ja to neveic ārsts, ja to neveic medicīnas iestādē, ja tās neveic uz sertificētas, kalibrētas un regulāri pārbaudītas ierīces. Jebkurš cits variants ir bīstams jūsu veselībai.