Leģendāra vasara! Šogad pārspēti jau vairāk nekā 100 karstuma rekordi







Līdz šim 2021.gada vasarā pārspēti jau vairāk nekā 100 maksimālās gaisa temperatūras rekordi, kā arī novērots lielākais dienu skaits, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija virs 90. procentiles, aģentūra LETA noskaidroja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

90.procentile ir aprēķināta vērtība, izmantojot vidējās gaisa temperatūras datus no 1981. līdz 2010.gadam. Attiecīgi 90% gadījumos noteiktajā dienā laika posmā no 1981. līdz 2010.gadam vidējā gaisa temperatūra ir bijusi zem šīs vērtības.

Pēc vēsā un lietainā maija, jūnijā gaisa temperatūra paaugstinājās virs normas, un jūnija otrajā pusē Latvijā sākās karstuma vilnis, kura rezultātā šī gada jūnijs bija siltākais meteoroloģisko novērojumu vēsturē (kopš 1924. gada), vidējai gaisa temperatūrai esot 4,1 grādu virs mēneša normas (1981.-2010.gada norma).

Vasaras pirmajā mēnesī tika pārspēti 82 diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi, tostarp četri no tiem bija Latvijas diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi. Arī jūlijā pirmajā un otrajā dekādē karstums turpinājās. Jūlija pirmajā dekāde bija par 5,9 grādiem siltāka nekā dekādes norma, bet jūlija otrā dekāde – par 5,1 grādu siltāka nekā dekādes norma, un līdz šim šī gada otrajā vasaras mēnesī jau pārspēti 47 maksimālās gaisa temperatūras rekordi.

Šī gada vasaras pirmajos divos mēnešos ievērojami liels ir arī to dienu skaits, kad maksimālā gaisa temperatūra meteoroloģisko novērojumu stacijās pārsniedza +27 grādus. No 1991.gada līdz 2020.gadam vidējais dienu skaits laika posmā no 1.jūnija līdz 20.jūlijam ar maksimālo gaisa temperatūru virs +27 grādiem bija no vienas dienas Kolkā līdz septiņām dienām Bauskā un Daugavpilī.

Taču šogad laika posmā no 1.jūnija līdz 20.jūlijam šādu dienu skaits, kurās maksimālā gaisa temperatūra bija virs +27 grādiem, ir vairāk nekā ierasts – no astoņām šādām dienām Kolkā līdz pat 25 dienām Daugavpilī.

Šajā vasarā, kaut arī ne visā Latvijā, pieredzētas vairākas tropiskās naktis jeb diennaktis, kad minimālā gaisa temperatūra bija virs +20 grādiem. Līdz jūlija otrās dekādes beigām visvairāk tropiskās naktis novērotas Rīgā – 18, kas ir arī jauns rekords ne vien Rīgai, bet arī Latvijai. Līdz šim visvairāk tropiskās naktis tika pieredzētas 2010. un 2018.gadā, kad diennakts minimālā gaisa temperatūra bija virs +20 grādu atzīmes 14 diennaktīs.

Citviet Latvijā šajā laika posmā bijušas no vienas līdz astoņām tropiskajām naktīm, un jauns tropisko nakšu skaita rekords ir sasniegts ne vien Rīgā, bet arī Skultē (astoņas naktis) un Mērsragā (septiņas naktis), kā arī vēl piecās meteoroloģisko novērojumu stacijās ir atkārtoti tropisko nakšu rekordi, savukārt Daugavpilī, Gulbenē un Zosēnos tropiskās naktis šogad nav vēl fiksētas.

Kopš 1.jūnija līdz pat jūlija otrās dekādes beigām ik dienu vidējā gaisa temperatūra pārsniedza klimatisko standarta normu (1981.-2010.gads). Tāpat, aplūkojot laika posmu no 1961. līdz 2021.gadam, šovasar (līdz 20. jūlijam) novērots lielākais dienu skaits, kurās diennakts vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija virs 90.procentiles – 29 dienas. Tas pārsniedz līdzšinējo rekordistu – 2010. gadu, kad kalendārajā vasarā bija 28 dienas, kurās vidējā gaisa temperatūra bija virs 90.procentiles.

2018.gada kalendārajā vasarā sasniegti rekordi un novērots 16 secīgu dienu periods, kurā diennakts vidējā gaisa temperatūra bija virs 90.procentiles. Šajā vasarā līdz šim pieredzētas 15 secīgas šādas dienas.

Kaut gan šīs nedēļas pirmajā pusē ilgstošais karstums ir atkāpies, nedēļas nogalē un nākamajā nedēļā atkal gaidāma gaisa temperatūras paaugstināšan;as un, iespējams, arī jaunu rekordu pārspēšanu.