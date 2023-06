Krimas pludmale toreiz un tagad

FOTO. Krimas pludmale toreiz un tagad… Viesnīcas slēgtas, pludmales gandrīz tukšas Ieteikt







Krimā ir sākusies vasaras brīvdienu sezona, un pludmales ir gandrīz tukšas – krievi nebrauc atpūsties uz pussalu, jo baidās no Ukrainas bruņoto spēku pretuzbrukuma, kā arī ir problēmas ar ūdens kvalitāti, vēsta Unian.net.

Kā teikts materiālā “Obozrevatel”, Krimas viesnīcas ir piepildītas par 30-40%, un dzīvokļu un mini-viesnīcu īpašnieki sāka pārdot nekustamo īpašumu.

Iepriekšējos gados jūnija vidū pludmales jau bija pārpildītas ar atpūtniekiem, bet tagad, neskatoties uz to, ka ūdens jau ir uzsilis, gandrīz visi sauļošanās krēsli pludmalēs ir tukši.

Kā atzīmē viens no tūristiem, viņš “tik tukšu Krimu vēl nav redzējis”. Viņš arī stāsta, ka mājokļu cenas jau tagad ir diezgan zemas, un tās vēl var kristies.

“Es, piemēram, Aluštā īrēju istabu ar privātām labierīcībām, gaisa kondicionētāju un mikroviļņu krāsni par 800 rubļiem dienā. Tas ir ļoti lēti. Saimniece sākumā gribēja 1200 rubļus, taču ātri piekrita cenu samazināt,” viņš saka.

Kafejnīcas un restorāni krastmalā ir atvērti, taču arī gandrīz tukši.

Māju īpašnieki saka, ka šī ir sliktākā brīvdienu sezona, kādu viņi jebkad ir redzējuši. “Es pat nezinu, vai to var salīdzināt ar 2014. gadu… Jūnijā man nebija neviena tūrista! Jūlijam rezervāciju praktiski nav. Visi baidās,” atzīmē viens no viņiem.

Vietējie influenceri izpilda sociālo pasūtījumu un mēģina pārliecināt krievus ierasties pussalā. Viņi skrien pa pludmalēm un cenšas demonstrēt, ka šeit ir daudz cilvēku. Lai gan patiesībā labi redzams – atpūtnieku nav.

Atzīmēts, ka atpūtnieku vidū ir daudz pašu krimas iedzīvotāju, kas ieradušies no pussalas stepju daļas, kur draud ķīmiskā katastrofa, kā arī pietiekami daudz bēgļu no Luganskas un Doņeckas, no Hersonas un Zaporožjes apgabaliem.

Ļoti bēdīga situācija ar viesnīcām, īpaši mazām un vidējām. Daudzi no saimniekiem pat nav atvērušies, jo viņiem nav rezervāciju. Pārējie ir pusatvērti. Privāto miniviesnīcu īpašnieki cer uz vismaz 35-40% noslogojumu. Pretējā gadījumā tie ir jāslēdz vai jādarbojas ar zaudējumiem. Tajā pašā laikā lielās viesnīcas, sanatorijas, bērnu nometnes tiek aizpildītas galvenokārt uz sociālo valsts programmu, bēgļu ģimeņu, migrantu rēķina.

Vienlaikus pēc Kahovkas hidroelektrostacijas eksplozijas arī Krimā ir problēmas ar ūdeni. Šis ir pirmais jautājums, kas tagad satrauc atpūtniekus – kā tad ar ūdeni? Pagaidām pussalā netrūkst dzeramā ūdens, jo pusotra gada laikā pēc iebrukuma iebrucējiem izdevās piepildīt gandrīz visas izžuvušās ūdenskrātuves. Problēmas sāksies pēc gada vai diviem.

Krima pēdējā laikā ir bijusi diezgan bīstama atpūtas vieta. Jo īpaši šeit periodiski tiek notriekti droni. Vai arī viņi nenošauj un trāpa svarīgos objektos. Turklāt tūristi ir nobažījušies, ka gadījumā, ja Ukrainas bruņotie spēki uzspridzinās Krimas tiltu, viņi tiks iesprostoti.

Tajā pašā laikā daļa krievu, kuriem ir nauda, ​​cenšas doties atvaļinājumos uz Eiropu – daudzi šobrīd iecienījuši Spānniju kā galamērķi.