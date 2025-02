Lelde Metla-Rozentāle: Svarīgi, lai pašvaldības vadītāju ambīcijas nepaliek vairs tikai “kapu celiņa līmenī” Ieteikt







“Pēc pašvaldību reformas, izveidojot lielākas pašvaldības, mēs principā aizejam prom no tā, ka pašvaldība ir nu tikai tas celiņš no skolas līdz kapiem, kas ir jānoasfaltē, vai tādas tikai absolūti pragmatiskas lietas, kur kā franču filmās tas pagastvecis vai birģermeistars pazīst katru savu ciematiņa iedzīvotāju,” tā TV24 raidījuma “Nacionālo interešu klubs” izteicās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) lektore un politoloģe Lelde Metla-Rozentāle, diskutējot par gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām Latvijā šā gada jūnijā.

Reklāma Reklāma

“Šobrīd pašvaldībai faktiski ir iedota daudz lielāka loma, proti, viņi ir arī tas ekonomikas attīstītājs, ekonomikas veicinātājs vismaz konceptuāli un ir tāds daudzu lielu darbu darītājs,” turpināja komentēt Metla-Rozentāle.

“Un tad es skatos uz pašvaldībām un redzu, kur vēl aizvien ir tādas pašvaldības, kurās tas darbs ir palicis tādā līmenī, kad, ja es nosponsorēju vietējo sporta komandu un vēl kādu populāru pasākumu, tad mēs tādā mazā, lokālā mērogā forši dzīvojam un viss… Un tad ir pašvaldības, kuru vadītāji tā plašāk skatās uz to lietu – uz novada attīstību, investīcijām, dzīvojamo fondu, lai uz to novadu skrietu cilvēki pat projām no Rīgas un tur iedzīvotājiem celtos ienākumi,” tā pašvaldību vadītāju darbu raksturoja RSU lektore un politoloģe TV24 raidījumā.

Tāpēc Metla-Rozentale uzsver, ka ir svarīgi paskatīties uz to pašvaldību vadītāju ambīciju un spēju līmeni, lai “mēs nepaliekam vairs tikai tajā kapu celiņa līmenī” un tam pašvaldības vadītājam būtu potenciāls “redzēt arī augstāk”.

Kā liecina Centrālās Vēlēšanu komisijas (CVK) informācija mājaslapā internetā, tad šogad pašvaldību vēlēšanas Latvijā notiks sestdien 7.jūnijā. Vēlēšanu iecirkņi būs atvērti šajā dienā no pulksten 8 rītā līdz 20 vakarā.

Vēlēšanas notiks 42 apgabalos – Latvijas valstspilsētās un novados.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem tiks nodrošināta iespēja balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī. Ieejot iecirknī, vēlētājam būs jāuzrāda iecirkņa darbiniekam Latvijas Republikas pilsoņa pase vai personas apliecība. Iecirkņa darbinieks ar mobilās ierīces palīdzību noskenēs uzrādīto dokumentu. Dokuments nedrīkst būt bojāts vai ar beigušos derīguma termiņu. Iecirkņa darbinieks pārbaudīs vai uzrādītais dokuments ir derīgs, vai vēlētājs ir iekļauts vēlētāju reģistrā, kā arī – vai vēlētājs iepriekš nav nobalsojis.

Kad dokuments būs pārbaudīts, vēlētājs saņems apzīmogotu aploksni, kā arī vēlēšanu zīmju komplektu. Vēlēšanu iecirknī ir atsevišķa telpa vai nodalījums balsošanai, norāda CVK. Lai nobalsotu, vēlētājs izvēlas vienu vēlēšanu zīmi. To var atstāt negrozītu, taču var arī paust īpašu attieksmi pret kādu no kandidātiem. Līdzās katra kandidāta vārdam vēlēšanu zīmē ir divi dažādu krāsu lauciņi, un vēlētājs var aizkrāsot vienu – zaļi krāsoto lauciņu, ja īpaši atbalsta kādu kandidātu, vai arī aizkrāsot otru – sarkani krāsoto lauciņu, ja konkrētais kandidāts šķiet nepieņemams. Pēc tam vēlēšanu zīme jāieliek vēlēšanu aploksnē, tā jāaizlīmē un jāiemet vēlēšanu kastē.

Reklāma Reklāma

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Eiropas Savienības pilsoņiem, lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 90 dienas pirms vēlēšanām jābūt reģistrētiem Fizisko personu reģistrā. Visiem vēlētājiem jābūt reģistrētiem Vēlētāju reģistrā. Vēlētājiem ir tiesības balsot tajā pašvaldībā, kur būs viņu reģistrētā dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu dienas vai pašvaldībā, kur viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums. Plašāku informāciju variet lasīt CVK mājas lapā internetā.