Foto: SHUTTERSTOCK

Lēnāk pār tiltu – tikai ar mieru varēsi atrisināt sarežģītos jautājumus! Horoskopi no 28. novembra līdz 4. decembrim Ieteikt







Linda Krāģe, “Nedēļa Kabatā”, AS “Latvijas Mediji”.

Auns

Laiks apdomāt, vai tavi uzskati un sludinātā patiesība kalpo mērķu sasniegšanai. Ieklausies arī apkārtējo viedoklī un uzskatos, jo īpaši cilvēkos ar pieredzi – patiesība ir kaut kur pa vidu. Labs laiks stratēģiskai plānošanai.

Vērsis

Jāspēj rast līdzsvaru starp to, kas pašam svarīgi, un to, kādu ieguldījumu no tevis sagaida citi cilvēki. Aktuāla var būt kādu resursu sadale vai pārdale. Iespējami zaudējumi neuzticamu cilvēku vai utopisku plānu dēļ.

Dvīņi

Paaugstināts konfliktu un pārpratumu risks attiecībās ar cilvēkiem. Svarīgi būt konsekventam savā rīcībā un pārliecībā. Pārliecinies, ka tava nostāja citiem ir saprotama. Taču, ja esi pieļāvis kļūdas – atzīsti tās.

Vēzis

Paaugstināta iekšējā spriedze, kas var novest pie veselības problēmām. Lēnāk pār tiltu – tikai ar mieru un pacietību varēsi atrisināt visus sarežģītos jautājumus. Plānošana mazinās steigu un iekšējās agresijas riskus.

Lauva

Iespējamas kādas kaislības – labi šīs enerģijas ieguldīt radošās aktivitātēs. Iespējams sakārtot kādas attiecības, uzņemoties saistības un atbildību, izrādot uzticēšanos. Mīlestību pierādi caur darbiem.

Jaunava

Svarīgi spēt pielāgoties mainīgiem profesionāliem jautājumiem, parādot savas prasmes ar visu tikt galā. Ja nepieciešams atbalsts, iesaisti ģimenes locekļus mājsaimniecības darbos, izvirzot konkrētus uzdevumus.

Svari

Svarīgi labi izgulēties un būt fokusā – papildu uzmanību prasīs darbs ar dokumentiem, auto vadīšana. Nedēļas otrajā pusē – pastiprināta izklaidība un aizmāršība. Var nākties atteikties no kādām izklaidēm.

Skorpions

Nedēļa piemērota tikai pārdomātiem un plānotiem ieguldījumiem. Rūpīgāk jāattiecas pret finanšu lietām, izvirzot prioritātes un ko vari atļauties – vieglu roku iztērēsies uz izklaidēm. Labāk ieguldīt nekustamajā īpašumā.

Strēlnieks

Labs laiks, lai pārskatītu kādas attiecības vai sadarbību ar nolūku šo jomu sakārtot vai stabilizēt. Iespējamas kādas ilgtermiņa vienošanās, bet, lai to paveiktu, pašam jāsaprot, ko vēlies panākt, nepieciešama racionāla pieeja.

Mežāzis

Vilinās iespēja dzīvot fantāziju pasaulē, var pat rasties dažādas utopiskas idejas par pasaules glābšanu. Labāk koncentrējies uz lietām, ko reāli vari paveikt, un tad tam būs arī rezultāti. Sestdiena – ātri paveicamiem remontdarbiem pie mājas.

Ūdensvīrs

Šonedēļ vari uzņemties atbildību par kādām sociālām aktivitātēm vai organizatorisko darbu. Jomās, kurās neesi spēcīgs, labāk deleģē darboties kādu citu. Tāpat vari nostiprināt praksē kādas zaudētas iemaņas.

Zivis

Šonedēļ var būt raksturīgs iekšējs nemiers, vajadzība pēc kādiem pārkārtojumiem. Lai gūtu panākumus vai apliecinātu sevi, iespējams, vajadzīgs kāds laiks vienatnē, norobežošanās no citiem un varbūt tam ir vajadzīga speciāla telpa.